Con Buffon e Pepe Reina pronti a farsi da parte e a salutare i tifosi bianconeri e azzurri, Juventus e Napoli sono a caccia di un portiere che possa portare qualità ed esperienza a Vinovo e Castel Volturno. Il nome circolato nelle ultime ore è quello di Mattia Perin: venticinquenne numero uno del Genoa. A confermare l'interesse dei due club è sceso in campo anche anche Enrico Preziosi, presidente della società ligure.

"È vero, nell'ultimo incontro in Lega a Roma, Marotta mi ha fermato e detto che dobbiamo parlare di Mattia, ora sto aspettando una telefonata per sederci a tavolino – ha spiegato il patron in un'intervista concessa a "juvenews.eu" – Se a Torino farebbe il dodicesimo? Questo non lo so, ma è un portiere talmente forte che sarebbe uno spreco. La Juve, tra l’altro, deve fare in fretta perché anche il Napoli lo vuole e presto potrebbe partire la trattativa".

La differenza tra richiesta e offerta

Accostato nella precedente sessione di mercato anche ad altri club italiani (Inter e Milan in primis), il venticinquenne di Latina è dunque diventato un obiettivo sensibile per le società di Agnelli e De Laurentiis: pronte a darsi battaglia per il portiere già nel giro della Nazionale. In scadenza nel 2019, Perin viene valutato da Preziosi intorno ai 20 milioni di euro: una cifra però lontana dai dodici che la Juventus avrebbe in mente di offrire.

"Non sappiamo nulla dell’interesse della Juventus per Mattia Perin – ha però sottolineato il direttore sportivo del club ligure Giorgio Perinetti – Ci sono ottimi rapporti coi bianconeri e se la Juve è intenzionata a parlarne valuteremo. La nostra intenzione è quella di tenere il ragazzo, ma dobbiamo tener conto che ci sono squadre interessate che partecipano a competizioni internazionali. Staremo a vedere quel che succederà".