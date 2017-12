Per Guardiola vincere non basta, ci si deve sempre migliorare non appena c'è l'occasione per farlo. E così il tecnico catalano sta studiando le mosse corrette per rendere il suo Manchester City non solo vincente, ma imbattibile. Il primato in Premier League e la cavalcata nella prima fase a gironi in Champions League non bastano a soddisfare l'ex Bayern e Barcellona. Che per gennaio – e poi per giugno – ha già le idee giuste per costruire una armata che possa trionfare sia in patria che in Europa.

Il maestro Guardiola sul mercato.

Il mercato dà e il mercato toglie. Quindi, c'è sempre da stare vigili e pronti a qualsiasi trattativa possa ritenersi importante per il proprio progetto tecnico. In questo senso, Pep Guardiola è sempre stato un maestro, sia ai tempi del Barcellona come nel suo periodo al Bayern Monaco altre realtà che ha reso impenetrabili a critiche e sconfitte.

Umtiti, il nuovo van Dijk.

Dopo essersi visto soffiare Virgil van Dijk dal Liverpool, Pep Guardiola sta dunque correndo subito ai ripari e ha messo gli occhi su Samuel Umtiti, il ‘gigante' del Barcellona, il suo ex club con cui è rimasto comunque in buoni rapporti. Il tecnico del City è un ammiratore del classe '93 franco-camerunense e, secondo quanto riporta la stampa spagnola, avrebbe già pronta un'offerta per il Barcellona.

56 milioni, il Barcellona resiste.

Radio mercato ha già anticipato le eventuali cifre dell'affare: una operazione da 56 milioni di euro. In Inghilterra si parla già di un' offerta formale dei citizens che verrà presentata a gennaio. L'idea è quella di anticipare la concorrenza e avere il giocatore in Premier con l'anno nuovo, ma è difficile che il Barça rinunci al difensore. Valverde punta molto su Umtiti ed è difficile pensare che si privi del giocatore, vista anche l'imminente partenza di Mascherano, che lascerebbe sguarnita la retroguardia blaugrana.