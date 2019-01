Christian Pulisic è un nuovo giocatore del Chelsea. Il club di Roman Abramovich si è infatti confermato protagonista assoluto anche in questa sessione invernale, con l'acquisizione del cartellino del nazionale americano: lasciato però in prestito al Borussia Dortmund fino a fine stagione. Nella stessa situazione del ventenne giocatore americano di origine croate, ci sono però anche altri 41 giocatori del club di Stamford Bridge: campioni, giovani promettenti o semplici scommesse tutti regolarmente sotto contratto con la società londinese e attualmente parcheggiati in giro per il mondo.

Il Chelsea ha in pratica a disposizione altre due rose, oltre a quella in mano a Maurizio Sarri. Oltre al milanista Tiémoué Bakayoko, a Mario Pasalic dell'Atalanta (al suo secondo prestito in Italia) e al difensore del Torino Ola Aina, la lunga lista di calciatori di proprietà del Chelsea e prestati a squadre di mezzo mondo comprende anche il centrocampista brasiliano Nathan (oggi all'Atletico Mineiro), il belga Michy Batshuayi (Valencia), il portiere portoghese Eduardo (Vitesse) e il difensore olandese Kurt Zouma (Everton).

Il possibile blocco della Fifa e il caso della Juventus

Nonostante la Fifa abbia già in mente di porre un limite a questo "modus operandi" (si è parlato di consentire un massimo di 8 cessioni a titolo temporaneo in una sola finestra di mercato), il Chelsea sta invece continuando senza nessun problema a controllare il mercato e a disporre a suo piacimento dei cartellini e del destino calcistico di decine di giocatori. Tra questi avrebbe potuto esserci anche Morata: cercato dal Milan nelle ultime settimane, ma bloccato da Sarri dopo l'infortunio a Giroud.

Il tema dei prestiti è dunque caldo e rischia di coinvolgere anche il calcio italiano. Se è vero che solo Chelsea e Manchester hanno in giro per l'Inghilterra e per il resto d'Europa ben 69 calciatori contro i 58 dell'intera Liga spagnola, è altrettanto vero che anche nel nostro paese c'è l'abitudine di acquistare e prestare. Una modalità che vede in prima linea la Juventus, con 28 giocatori ceduti a titolo temporaneo dopo i 45 della scorsa stagione.