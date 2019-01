Il Chelsea ha annunciato l’acquisto di Christian Pulisic, ventenne esterno offensivo del Borussia Dortmund. I Blues hanno sborsato per il fortissimo giocatore americano 64 milioni di euro, Pulisic arriverà alla corte di Sarri però nel prossimo campionato. Pulisic rimarrà per tutto il resto della stagione al Borussia.

Il Borussia incassa 64 milioni dal Chelsea

I Blues hanno piazzato il primo grande colpo del mercato invernale, anche se il Chelsea ufficialmente avrà nella propria rosa Pulisic solamente dalla prossima estate. La notizia l’ha data il Borussia Dortmund che ha annunciato la cessione dell’americano con un comunicato ufficiale. Il direttore sportivo Michael Zorc ha detto:

É sempre stato il sogno di Christian di giocare in Premier League. Ciò ha sicuramente a che fare con il suo background americano e, di conseguenza, non siamo stati in grado di estendere il suo contratto. In questo contesto, abbiamo deciso di accettare un’offerta estremamente lucrativa da parte del Chelsea, data la ravvicinata scadenza del contratto. Christian Pulisic è un personaggio perfetto. Sono sicuro che nei prossimi mesi farà tutto ciò che è in suo potere per portare la sua alta qualità alla squadra e raggiungere i suoi obiettivi sportivi con i suoi compagni di squadra del Borussia Dortmund.

Chi è Christian Pulisic

Le tappe le ha letteralmente bruciate questo ragazzo di origini croate che dopo essere transitato da bambino in Inghilterra, da piccolissimo ha iniziato a giocare a calcio e nel 2015, quando aveva sedici anni, è passato al Borussia Dortmund. Il suo talento non è mai stato in discussione, è cresciuto rapidamente, giovanissimo ha esordito con la nazionale degli Stati Uniti. In questa stagione con Favre in panchina il Borussia Dortmund sta volando, ha vinto il proprio girone in Champions (davanti all’Atletico) e soprattutto è al comando della Bundesliga. Con il Chelsea e con Sarri in panchina può solo migliorare, il colpo dei Blues è davvero eccezionale.