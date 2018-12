Tornare al Real Madrid oppure restare a Londra? Mateo Kovacic non ha dubbi, Sarri e il Chelsea continueranno a essere la sua squadra. Blancos permettendo… considerato che il centrocampista croato – vincolato agli spagnoli fino al 2021 – ai Blues è in prestito. Il tecnico toscano – che in passato ne aveva indicato il nome anche ai tempi del Napoli – lo ha rigenerato rispetto al calciatore che nella Liga era scivolato progressivamente dietro le quinte.

Sono 22 le presenze dell'ex Inter tra campionato e coppe (Europa League compresa) con alcuni dati statistici che fotografano quanto sia prezioso per una formazione che ha nel palleggio, nel fraseggio stretto, nella ricerca spasmodica del compagno a cui dar palla una delle proprie caratteristiche. Nel collettivo di Sarri tutto deve funzionare con precisione meccanica che rasenta la perfezione e allora la percentuale media di 92.9% di Kovacic quanto a precisione nei passaggi (93.1% in Europa League) è oro colato. Il rating indicato da whoscored.com pure gioca a favore del croato: 7.12 al di là dei confini della Premier, 6.72 in campionato.

Venire al Chelsea è stata una delle cose più giuste che ho fatto finora nella mia carriera – ha raccontato agli inglesi di Sky Sports -. A Londra mi sto divertendo, mi piace tutto. La città è fantastica, il club è uno dei migliori al mondo e i miei compagni di squadra sono grandiosi. Devo rispettare il Real Madrid ma nella mia testa ho voglia di restare qui.

Messaggio chiaro, nella prossima estate si vedrà fino a che punto verrà preso in considerazione, se tornerà alla base oppure verrà inserito in una delle operazione che maggiormente stuzzicano le merengues. Ovvero, prendere Eden Hazard. Che il Real faccia la corte al belga da tempo non è un mistero, così come il calciatore abbia espresso più volte la propria preferenza per il club di Florentino Perez. Come andrà a finire? Un indizio lo fornisce lo stesso Kovacic.

Eden è un giocatore incredibile, uno dei due o tre migliori giocatori del mondo. Mi ha chiesto come fosse il Real Madrid – ha aggiunto -, ma per adesso non vediamo l'ora di trascorrere una grande stagione insieme: siamo totalmente concentrati sul Chelsea.