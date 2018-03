Nonostante il richiamo dei top player stranieri, le società italiane guardano anche a ciò che offre il mercato di casa nostra. L'obiettivo di molti club, è infatti quello di mettere le mani su quei giovani talenti esplosi negli ultimi mesi. Uno di questi è senza dubbio Enrico Brignola. L'attaccante 18enne del Benevento, lanciato dal tecnico De Zerbi, sì è messo in luce nella squadra campana con tre gol in 10 presenze: un exploit che gli ha inoltre fatto conquistare la chiamata della nazionale azzurra Under 21.

Cresciuto nella scuola calcio del Benevento e passato anche da Trigoria, dove ha giocato una stagione con la primavera della Roma, Enrico Brignola è dunque il nuovo gioiellino su cui mezza serie A ha già posato i suoi occhi. Nelle scorse settimane, si sono infatti mossi già tre club che lo hanno visionato dal vivo durante una partita della formazione di De Zerbi.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di Brignola (fonte Transfermarkt)

L'interesse dei grandi club

Attaccante esterno, ma in grado di giocare anche a fianco della punta centrale o come trequartista, Brignola è così finito nel mirino di Milan, Fiorentina e Sassuolo: società che sono rimaste impressionate dalla qualità del classe '99. Oltre ai tre club sopracitati, anche il Napoli si è mosso con il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il dirigente partenopeo lo ha seguito dal vivo durante il match contro il Cagliari e si è anche lui informato sul giocatore che, per le sue caratteristiche tecniche e anche per il suo fisico, ricorda vagamente proprio un giocatore di Maurizio Sarri: Lorenzo insigne.

Reduce dal rinnovo fino al 2021 con il presidente del Benevento, l'attaccante giallorosso è quindi destinato a diventare l'oggetto del desiderio nella prossima campagna acquisti estiva. Grazie al suo rendimento, il valore del suo cartellino si è però impennato e per strapparlo al presidente Vigorito serviranno infatti circa 8 milioni di euro.