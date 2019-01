Il Manchester City ha vinto un match fondamentale contro il Liverpool, per farlo la squadra di Guardiola si è snaturata e nel finale si è difesa alla vecchia maniera, arroccandosi, nessuno del City era presente nella metà campo del Liverpool. Quando il match è finito la gioia è esplosa all’Ethiad Stadium per una delle vittorie più belle della gestione Guardiola. Al termine dell’incontro Mendy, difensore infortunato, entra in campo, ma non viene riconosciuto perché è in borghese, uno degli steward lo insegue per placcarlo ma quando lo raggiunge lo riconosce. Mendy che per un attimo è stato un invasore, raggiunge Aguero a cui ha dedicato un vero e proprio messaggio d’amore sui social.

Mendy da calciatore a ‘invasore’

Esplode la gioia di tutto lo stadio per il bel successo del Manchester City, fanno festa tutti quelli che tifano per gli azzurri, Klopp e i suoi escono delusi e furenti. Mendy, difensore francese, campione del mondo, e che è stato protagonista di un grande inizio di stagione, è a bordo campo e quando il match è vinto, corre in campo per festeggiare con i compagni di squadra, ha i jeans, il cappello e il giubbotto, fa molto freddo, e cerca subito il grande amico Aguero. Uno steward non lo riconosce e lo insegue pensando che fosse un invasore, uno qualunque, quasi lo raggiunge, poi da vicino capisce che quell'invasore è Mendy, forse decisiva è stata la reazione di Aguero che ha abbracciato il francese

Il messaggio ‘d’amore’ di Mendy al Kun

L’immagine di Mendy che abbraccia il ‘Kun’ è diventata quella della partita, della gioia del Manchester City che ha riaperto le sorti del campionato inglese. Mendy quella foto l’ha presa e l’ha postata sul suo profilo Instagram, a corredo ha scritto una frase molto simpatica anzi una vera e propria dichiarazione d’amore perché, con tanto di emoji con i cuoricini, all’argentino ha scritto: “Ti amo più di tua moglie”. Oltre a chiedersi come avrà preso quella frase la dolce metà di Aguero c’è da dire che questo è uno splendido segnale, perché lo spogliatoio è unito e rema tutto dalla stessa parte. Il City vuole il bis in Premier e vuole provare a vincere la Champions League.