Che spettacolo. Uno spot per la Premier League la sfida per il titolo tra il Manchester City e il Liverpool. La squadra di Guardiola si è imposta per 2-1 ha inflitto la prima sconfitta in campionato ai Reds e si è così portata a quatto lunghezze dalla capolista. L’incontro è stato deciso dalle reti di Aguero e Sané. Inutile il centro di Firmino.

Palo di Mané, gran gol di Aguero

Hanno giocato a un’intensità impressionante Manchester City e Liverpool che hanno fatto capire perché sono le due squadre migliori della Premier. Il primo tempo non è stato spettacolare nel modo classico perché non ci sono stati tanti tiri in porta, ma i venti giocatori di movimento non si sono fermati mai. L’occasione migliore nella prima mezz’ora ce l’ha il Liverpool, Mané s’infila benissimo, tira in porta e colpisce il palo, poi Stones e Ederson non si capiscono il pallone rimbalza, sta per entrare in porta, ma il City si salva per un crine di cavallo grazie allo stesso Stones e al 41’ trova il vantaggio con Aguero che chiude con un bolide da posizione alquanto defilata un’azione lunghissima.

Decide Sané, 1a sconfitta per il Liverpool

Il Liverpool nel secondo tempo parte a cento all’ora, Klopp toglie Milner e manda in campo Fabinho, il cambio è quello giusto, anche se l’ex Monaco non sbalordisce, perché i Reds trovano il pari con Firmino, il bomber brasiliano segna da due passi e ringrazia Robertson, assist fantastico, e l’avversario Danilo che ha dormito. Per il Liverpool il pari è una mezza vittoria e a quel punto prova a gestire, ma naturalmente all’inglese.

Il City si riporta avanti improvvisamente, assist di Aguero e bel gol di Sané. Il finale è fantastico. Alisson è provvidenziale su Aguero, Ederson lo imita e dice di no a Salah, Guardiola rischia l’espulsione per una protesta veemente. Il Liverpool negli ultimi minuti attacca a testa bassa, Alisson evita il peggio e si trova pure a metà campo per giocare con i piedi, il Manchester City si difende da provinciale e lo fa alla grande. Guardiola vince 2-1, prima sconfitta stagionale per Klopp.