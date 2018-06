Giovane, talentuoso, con margini di miglioramento notevoli e con il cuore grande. Kylian Mbappé gioiello del Paris Saint Germain e della Francia, si dimostra un campione anche in termini di sensibilità. Il bomber ha infatti annunciato la sua volontà di donare in beneficenza i bonus che percepirà in questo Mondiale in cui la rappresentativa francese è una delle formazioni più accreditate per la vittoria finale. Una dimostrazione di generosità che non può che non essere celebrata in maniera pubblica.

Mbappé donerà tutti gli incassi dei Mondiali con la Francia in beneficenza

Il centravanti classe 1998 ha dunque rivelato di voler donare l'intero bonus percepito nel Mondiali di Russia 2018 (a prescindere ovviamente dai risultati della Francia) in beneficenza. Tutto quello che il calciatore riceverà per la rassegna iridata sarà consegnato all'associazione Premiers de Cordée che organizza eventi sportivi per i bambini negli ospedali, con campagne di sensibilizzazione per i ragazzi disabili. Mbappé non è nuovo a questo tipo di iniziative e anche in patria, si è reso protagonista di donazioni importanti.

Perché Mbappé vuole donare i premi dei Mondiali in beneficenza

Alla base della sua scelta c'è un principio chiarissimo che Mbappé ha chiarito in maniera sibillina: per lui i calciatori non dovrebbero ricevere soldi per rappresentare la loro nazionale. Una situazione che nelle ultime ore ha conquistato il web e i social che hanno esaltato la scelta del giocatore, diventato ulteriormente un idolo in questo Mondiale russo.

Quanto guadagneranno i calciatori della Francia ai Mondiali 2018

Per ogni partita con la nazionale francese in Russia, i calciatori percepiscono 20mila euro. Tutto il gruppo aveva deciso, come evidenziato da Sportmediaset, che il 30% di quanto guadagnato andasse suddiviso con tutti i membri della spedizioni. Ecco allora che in caso di vittoria sull'Argentina, l'accesso ai quarti garantirebbe 15 milioni di euro complessivamente. Con una vittoria in finale, ogni calciatore percepirebbe 300 mila euro a testa. Una somma importante da girare in beneficenza.