La sconfitta della mia Inter non è colpa dell'arbitro: eravamo andati abbastanza bene ma poi non c'è stato nulla da fare. Non è stato un furto, i bianconeri hanno vinto legittimamente, e l'espulsione di Vecino c'era.

Sono queste le parole di Sandro Mazzola che oggi è intervenuto ad un ‘Un Giorno da Pecora‘ su Rai Radio1 e ha parlato della sfida tra Inter e Juventus di sabato sera che ha fatto tanto discutere per alcune decisioni prese dall'arbitro Daniele Orsato ma l'ex calciatore e dirigente nerazzurro va controcorrente rispetto ai tifosi della Beneamata che hanno recriminato per l'espulsione a Vecino e il mancato cartellino a Pjanic nel secondo tempo.

Mazzola, che l'altra sera è stato premiato a San Siro prima della gara insieme a Guarneri, Corso e Bedin; si è soffermato anche sul cambio di Mauro Icardi a 10 minuti dal termine e ha fatto capire che non ha gradito il comportamento di Ivan Perisic, primo indiziato da parte di Spalletti a lasciare il campo ma subito dopo è cambiata la sostituzione e ha fare posto a Santos è stato il centravanti argentino:

Io non avrei tolto Icardi, è un giocatore che non toglierei mai. Io avrei dato un cazzottone ad Icardi per farlo rientrare e avrei tirato Perisic per la maglia portandolo in panchina.