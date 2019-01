Le scuse di Mauro Icardi e il ritorno alla Pinetina per gli allenamenti chiudono il ‘caso' che era scoppiato nelle scorse ore. Una tempesta in un bicchier d'acqua: da un lato il club che avrebbe gradito da parte del calciatore una maggiore cura per il rientro a Milano in tempo utile (come Lautaro, che almeno è riuscito a essere presente per la seduta pomeridiana in palestra); dall'altro il giocatore che aveva avvertito in tempo la società del disguido venutosi a creare per motivi non dipendenti dalla sua volontà (cancellazione del volo dall'Argentina e difficoltà nel salire a bordo della coincidenza per l'Italia a Madrid).

Icardi perdonato? Forse il termine esatto è giustificato. Come chiudere un occhio per buonsenso, soprattutto in questa fase abbastanza delicata. Si tratta di giorni caldi, importanti per la discussione del rinnovo contrattale in scadenza nel 2021. Wanda Nara, moglie/agente, e lo staff di mercato dell'Inter si accomoderanno attorno a un tavolo per trovare un'intesa rispetto a domanda e offerta.

Cosa chiede Wanda, cosa offre l'Inter . Otto, nove milioni di euro a stagione è la richiesta di stipendio da parte della consorte/manager. Differente, invece, la posizione dei nerazzurri che sono disposti a prendere in considerazione una cifra di 7 milioni di euro e bonus (come Dybala alla Juventus, ndr).

. Otto, nove milioni di euro a stagione è la richiesta di stipendio da parte della consorte/manager. Differente, invece, la posizione dei nerazzurri che sono disposti a prendere in considerazione una cifra di 7 milioni di euro e bonus (come Dybala alla Juventus, ndr). Altra questione da affrontare, la clausola. Il ‘codicillo' valido nei primi 15 giorni di luglio è un timer che l'Inter vuole disinnescare. La somma di 110 milioni di euro per la clausola rescissoria è una cifra alla portata di club come il Real Madrid che hanno il nome di Maurito in agenda. La società nerazzura vorrebbe eliminarla in previsione del nuovo accordo fino al 2023.

Il post polemico di Wanda Nara su Instagram. Cosa ha scritto questa volta la moglie di Icardi? Ha citato una frase dello scrittore Charles Bukowski per censurare alla sua maniera il chiacchiericcio mediatico che vede spesso la donna e il marito calciatore al centro dell'attenzione: "In generale accetto senza problemi le chiacchiere di tutti e senza problemi le lascio perdere".