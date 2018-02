Wanda Nara e Mauro Icardi. Nel bene o nel male, la coppia d'oro del calcio italiano è sempre sulle prime pagine dei giornali. A pochi giorni dalle dichiarazioni della moglie/agente del capitano dell'Inter in merito al futuro del suo assistito (parole che hanno fatto storcere il naso a molti), ecco arrivare dall'Argentina le rivelazioni di Kenny Palacios: non un calciatore, ma bensì il secondo uomo più importante della moglie di Maurito.

Il parrucchiere di Wanda ha accettato di rivelare qualche dettaglio confidenziale e infatti ha raccontato al programma argentino "El Tratamiento" come è nata la storia d'amore tra la modella e il calciatore: "Lei arrivò in Argentina, quando tutti parlavano della sua separazione con Maxi Lopez. Mi mostrò Icardi in foto e mi ha chiesto che cosa ne pensavo. Wanda lo presentò a diverse ragazze, prima di iniziare la loro relazione. Anche a Zaira, sua sorella, ma lei non era interessata perché non le piaceva molto".

A post shared by Kennys Palacios ⚜kp (@kennyspalacios) on Jan 25, 2018 at 6:04am PST

La fuga d'amore al ranch.

"Molte ragazze avevano avuto il telefono di Mauro e Wanda voleva farlo fidanzare – ha continuato Palacios – Erano molto amici e quando una donna attraversa un brutto momento e ha un amico che la sostiene nel dolore o l’aiuta con i bambini… Lei in quel momento era sola".

Dopo pochi giorni scattò la scintilla tra i due: "Era arrivata a Buenos Aires per superare la sua separazione e due giorni dopo arrivò di sorpresa anche Mauro. Prese un aereo e sbarcò in Argentina solo per 24 ore. Tra di loro c’era già un flirt. Io e Wanda andammo al ranch per scappare dai media, e lei iniziò a parlarmi di Mauro. Mi mostrò le foto e successivamente me lo presentò, chiedendomi cosa ne pensassi. Era già innamorata e faceva videochiamate tutto il giorno senza pensare a ciò che la gente diceva".