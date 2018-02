Sconfitta dal Genoa e scavalcata dalla Lazio, l'Inter si trova in quinta posizione e lontana da quella vetta che è stata sua per pochi giorni. Il tracollo nerazzurro, inatteso quanto pesante, ha nuovamente acceso la tifoseria: nuovamente pronta a contestate Icardi e compagni. A pochi ore dalle parole di Wanda Nara, Walter Sabatini ha preso la parola per respingere le indiscrezioni sul futuro dell'argentino e per difendere la proprietà cinese.

"Le parole sulla situazione contrattuale di Icardi, le aggiungerei nel novero delle divagazioni varie che sarebbe meglio evitare in questo momento – ha esordito il dirigente interista in un'intervista rilasciata al "Corriere dello Sport" – Prendersela con Suning è sbagliato o quantomeno ingeneroso. La responsabilità esclusiva dei risultati della squadra è dei professionisti che hanno operato. Presto andrò a Nanchino per rendere conto alla proprietà, ma prima di tutto è al popolo interista che bisogna rendere conto".

Dalle parole ai fatti.

Davanti alle difficoltà, il gruppo nerazzurro ora deve ricompattarsi e tornare a vincere con continuità: a cominciare dalla sfida interna con il Benevento di De Zerbi. L'obiettivo è sempre quello: centrare almeno il quarto posto e tornare a riascoltare l'inno della Champions League: "Mi sembra sia arrivato il momento della sintesi – ha continuato Sabatini – Dobbiamo accantonare prosa ridondante e divagazioni varie. E' una sintesi brutale che dobbiamo adottare nello spogliatoio, in campo, in sala stampa e anche negli uffici di Corso Vittorio Emanuele".

"Non credo alla retorica del richiamo all'impegno, alla professionalità o al sacrificio perché queste sono attitudini che qualsiasi calciatore, in qualsiasi categoria, deve avere – ha concluso l'ex ds della Roma – Io credo al valore intrinseco e alla caratura dei calciatori e a questo dovranno far riferimento i nostri, all'orgoglio e alla consapevolezza della loro qualità che si deve affermare puntualmente in campo contro qualsiasi avversario. Solo così si potranno legittimare come calciatori meritevoli dell'Inter".