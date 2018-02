I più dicono che il filo rosso su cui si deve cercare l'intreccio di una imminente crisi nerazzurra sia quello che porta il nome di Mauro Icardi. Capitano e goleador dell'Inter, oggi fuori dai giochi per infortunio ma che diverse fonti indicherebbero in crisi professionale e personale che renderebbero i problemi agli adduttori dei semplici contrattempi di secondo piano.

A guardare bene gli indizi ci sono e a pensar male più dei classici tre che costituirebbero la prova. Il tutto è da ricercarsi nella pausa invernale, tra i tormentoni di mercato che hanno visto il buon Maurito ancora in mezzo al guado dei rumors per una clamorosa partenza da Milano e le tensioni che si sarebbero create tra lui ed alcuni compagni nello spogliatoio. Senza dimenticare il gossip di una crisi sentimentale con la bella Wanda Nara, moglie nonchè procuratrice.

Ma andiamo per ordine. E affrontiamo il tema matrimoniale, delicato perché assolutamente personale ma sempre davanti ai riflettori di tutti vista l'esposizione social che i due protagonisti hanno voluto coscientemente regalare alle masse. Il tutto, al momento, sembrerebbe rientrato, ma subito dopo gennaio qualcosa c'è stato se è vero – come è vero – che Icardi ha tolto dai profili seguiti quello della bionda consorte e lei – di rimando – ha trasformato il proprio da Wanda Icardi a Wanda Nara.

Oggi, i due si seguono ancora e sono comparse foto e storie che li ritraggono insieme a festeggiare i compleanni della nutrita prole, ma le tensioni non devono essere mancate anche – e forse non solo – per le voci di mercato che vedevano Wanda pronta a dare battaglia all'Inter per l'ennesimo rinnovo al rialzo mentre si susseguivano notizie di un possibile passaggio di procura. Verso Mino Raiola.

Quanto basta di certo per non lasciare Icardi tranquillo. In aggiunta a tutto ciò ecco l'altra spina nel fianco del capitano: uno spogliatoio che avrebbe deciso di non considerarlo tale. Almeno parte dello spogliatoio con tanto di retroscena social – anche qui. Perché Icardi (e viceversa) ha smesso ad un certo punto di seguire i compagni di squadra Perisic e Brozovic, amici anche nella vita di tutti i giorni.

Il tutto in concomitanza alle voci di un diverbio dell'argentino con ‘Epic Brozo' e il suo connazionale croato. A Ferrara, durante la partita con la Spal, si era visto più volte Icardi sbraitare con Perisic e Brozovic e a fine partita ci sarebbe stato un confronto tra i tre. Icardi li aveva già indirettamente chiamati in causa dopo il pareggio di Firenze e lo screzio si è allargato sui social network: Icardi ha smesso di seguire Brozovic e Perisic non è più amico di Icardi.

In queste ore, a tutto ciò si sta aggiungendo anche l'ultimo gossip sulla vita sentimentale dell'argentino. C'è chi giura che tutto ciò sarebbe scaturito da alcuni ‘like' di Brozovic e Perisic a delle foto social di Wanda, poco graditi da Mauro. Ancora sui social, è in queste settimane, a disposizione un audio – rigorosamente anonimo – in cui si svelerebbe un tradimento. Il tutto per nulla verificabile e attendibile e per questo privo di significato. Ma pur sempre una miccia accesa nel bel mezzo di una stagione che rischia di scoppiare in mano a Luciano Spalletti.