Blaise Matuidi è solo da una stagione un giocatore della Juventus, ma rapidamente è diventato uno dei cardini della squadra, la sua grande esperienza è stata fondamentale anche nello spogliatoio. E da senatore il centrocampista, in conferenza stampa, non si è nascosto e ha parlato del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Sempre con grande sincerità il francese ha parlato della probabile assenza di Cavani nel quarto Francia-Uruguay.

Il centrocampista, a Istra, nel ritiro francese, ha detto che sarebbe meraviglioso se la Juventus acquistasse Cristiano Ronaldo, e come dargli torto. Matuidi ha sentito parlare di questa trattativa, ma chiaramente al momento, nonostante si parli del possibile acquisto di un cinque volte Pallone d’Oro, l’ex Psg non è molto interessato a quest’affare. Perché c’è un Mondiale da giocare, e da vincere, con la nazionale guidata da Didier Deschamps:

Ronaldo alla Juventus? Sarebbe bello, fantastico per il club. Ne ho sentito parlare, ma per il momento è solo una voce. Sarebbe bello avere uno dei migliori giocatori al mondo alla Juventus, ma oggi sono con la Francia e abbiamo altre cose a cui pensare.

Nel primo quarto di finale, quello che si giocherà a Nizhny Novgorod, la Francia giocherà con l’Uruguay, un’altra sudamericana per i transalpini che nel girone hanno battuto il Perù e negli ottavi l’Argentina. I francesi sono favoriti. La probabile assenza di Cavani indebolisce e non poco la ‘Celeste’, Matuidi elogia il ‘Matador’, vecchio amico ed ex compagno di squadra, e dice senza peli sulla lingua che se l’ex Napoli non sarà della partita per l’Uruguay sarà un problema molto serio: