Dopo il botta e risposta con Gennaro Gattuso nel post-partita di Lazio-Milan, Matteo Salvini torna a parlare da tifoso della squadra rossonera. Il vicepremier e ministro dell'Interno ha fatto il punto sulla situazione della sua squadra del cuore, definendosi addirittura "rassegnato". Non sembra avere molta fiducia il leader della Lega Nord nei confronti del Milan che a suo giudizio, nel prossimo match di Serie A contro la Fiorentina può puntare al massimo allo 0-0

Matteo Salvini tifoso del Milan deluso

Dopo Lazio-Milan, Matteo Salvini si è reso protagonista di uno scontro dialettico con Gennaro Gattuso, poi rientrato per il parziale dietrofront del ministro dell'Interno. Quest'ultimo già molto deluso per l'eliminazione in Europa League contro l'Olympiacos, che ha seguito dal vivo sulle tribune dello stadio greco, non nasconde la delusione per il rendimento del "suo" Milan. A tal proposito in occasione di una cena elettorale della Lega a Firenze, il vicepremier ha parlato proprio della sfida tra Milan e Fiorentina in programma nel prossimo week-end di Serie A

Per Salvini il Milan contro la Fiorentina può puntare massimo allo 0-0

Matteo Salvini ha parlato di Milan-Fiorentina in programma il 22 dicembre alle ore 15 a San Siro. Queste le dichiarazioni del ministro dell'Interno che non ha nascosto la delusione per il momento della sua squadra del cuore. Queste le parole riportate dall'Ansa: "Ormai sono rassegnato, puntiamo al massimo su uno 0-0". Salvini dunque non sembra nutrire particolare fiducia nella formazione di Gattuso, anche alla luce probabilmente delle tante assenze, soprattutto a centrocampo.

Il nuovo stadio di Firenze e Milano

Salvini ha affrontato anche il tema legato allo stadio, con una battuta su quello di Firenze, e su quello nuovo di Milano che Inter e Milan vorrebbero realizzare a braccetto: "Sono assolutamente a favore di stadi di proprietà della società. Anzi, io sono per l'azionariato diffuso, sul modello spagnolo. Lo stadio di Firenze? Sono a favore di strutture nuove e del coinvolgimento della popolazione nella partecipazione sportiva. Già fatico a capire dove si farà il nuovo stadio a Milano, figuriamoci a Firenze". Grande scetticismo sul prolungamento del mercato invernale fino al 31 gennaio: "Ho letto con rammarico dell'allungamento del calciomercato fino al 31 gennaio".