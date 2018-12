Grande ottimismo, sia per il futuro del Milan, sia per il nuovo stadio che potrebbe essere realizzato con i cugini dell'Inter. Paolo Scaroni, presidente rossonero, è tornato a parlare in occasione della festa delle settore giovanile del club meneghino. Un'opportunità per parlare del momento della formazione di Gattuso, ma anche per fare il punto della situazione sulla nuova casa che in futuro ospiterà le partite interne del Milan

Milan e Inter realizzeranno il nuovo stadio insieme, parola del presidente rossonero Scaroni

Paolo Scaroni direttamente dal palco della festa per le Giovanili del Milan ha parlato di quelle che attualmente sono le sue priorità. Ai ragazzi del vivaio ha spiegato quelli che sono i suoi compiti, parlando anche del nuovo stadio che i rossoneri voglio realizzare in collaborazione con l'Inter: "Il presidente rappresenta l'azionista, chi ha investito i soldi, si occupa di temi di rilievo sulla squadra. Io mi occupo del nuovo stadio del Milan, pensiamo di farlo insieme all'Inter. Mi riservo il ruolo di aiutare Gazidis (il neo amministratore delegato, ndr) ad ambientarsi'

Il progetto per il nuovo stadio del Milan, le ultime notizie

La situazione legata al nuovo stadio di Milano sembra essere ormai arrivata al punto di svolta. C'è la volontà di lasciare San Siro e provare ad innalzare una struttura nuova, di proprietà che garantirebbe introiti importanti. Ecco allora che entro la fine del 2018 ci saranno i passi avanti concreti, sulla scia del protocollo per lo studio di un progetto per un impianto in condivisione sulla falsariga di San Siro. I rappresentanti di Inter e Milan incontreranno il sindaco della città Beppe Sala per presentare documenti, idee, progetti e pratiche.

L'obiettivo del Milan è il quarto posto

In casa Milan però bisogna anche pensare all'immediato, e in particolare al rendimento della squadra di Gattuso. Dopo l'eliminazione in Europa League, a sorpresa, è arrivato il pareggio di Bologna. Scaroni pensa in positivo e fissa l'obiettivo quarto posto: "Stiamo andando un po' così così ma siamo quarti e questa è una novità importante. Noi abbiamo bisogno che il Milan torni in Champions League. Dobbiamo cercare di restare quarti, questo è l'importante".

Gazidis vuole riportare il Milan in alto

Con il patron, è intervenuto anche l'amministratore delegato Ivan Gazidis. Grande ottimismo per la crescita del Milan: "Cerchiamo di riportare il Milan al top, sono felice di far parte di questo processo. Sto lavorando per imparare, sono felice di essere stato accolto in questo club. I nostri bambini sono il nostro futuro, è importante per noi che voi diventiate il meglio del meglio. Più diventate bravi e più il Milan crescerà. La cosa importante è che abbiamo maschi e femmine, perché il calcio è per tutti".