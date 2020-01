in foto: La copertina del settimanale Oggi su Matteo Politano e Ginevra Sozzi

Dal gossip calcistico sul mancato trasferimento alla Roma a quello più morboso sulla vita privata. Matteo Politano è al centro delle cronache non solo per la vicenda di mercato che lo ha visto beffato per la reticenza dell'Inter nell'accettare lo scambio con Spinazzola ma soprattutto per la presunta relazione con la pr milanese, Ginevra Sozzi (ex di Paulo Dybala della Juventus, i due allora si sarebbero conosciuti a Formentera). Sarebbe stata questa la causa della crisi matrimoniale del calciatore. Ad aggiungere ulteriore curiosità rispetto alla notizia trapelata sotto voce e poi deflagrata in questi giorni caldi per le trattative è stato il settimanale Oggi, che – in base a quanto scoperto – ha fornito anticipazioni sul servizio in edicola da giovedì.

La foto con la sigaretta e Baloo, cucciolo di Labrador

Il giornale pubblica le foto dell'ex giocatore del Sassuolo assieme alla donna, immagini che confermerebbero il rapporto in corso tra i due: è molto più di un flirt oppure c'è davvero dell'altro? Solo chiacchiere oppure tra il calciatore e la pr è ci ha messo lo zampino (e la freccia) Cupido? La news è stata anticipata la scorsa settimana dallo stesso settimanale che adesso fornisce altri dettagli. Uno in particolare, la foto di un cucciolo di Labrador che appartiene alla donna e compare anche in una story su Instagram postata dallo stesso giocatore con tanto di didascalia: "Benvenuto Baloo".

in foto: La story su Instagram di Politano e la foto del cagnolino Baloo sul profilo di Sozzi

Tradimento scoperto attraverso un investigatore privato

Una foto ha rovinato ogni cosa? Può bastare uno scatto o addirittura l'immagine di un cagnolino a minare la serenità di un matrimonio? Le cose stanno diversamente. In realtà qualche sospetto che ci fosse qualcosa di poco chiaro c'era già. Tant'è che la consorte di Politano, Silvia Di Vincenzo (sposata nel giugno 2018), avrebbe scoperto la relazione extra-coniugale grazie alle indagini svolte da un investigatore privato. E sarebbe in seguito a queste conferme che – in base a quanto raccolto dal settimanale "Chi", la moglie avrebbe lasciato l'attaccante.

Chi è Ginevra Sozzi? Da Dybala a Nainggolan, il gossip sulla pr

Non è la prima volta che il nome di Ginevra Sozzi viene alla ribalta nelle cronache di gossip. Circa tre anni fa venne accostata al calciatore della Juventus, Paulo Dybala, con il quale la relazione non sembra essere finita nel migliore dei modi. Qualche tempo dopo alla donna è stato attribuito un flirt anche con l'attuale giocatore del Cagliari, Radja Nainggolan.