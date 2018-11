Radja Nainggolan in Inter-Barcellona si è confermato un guerriero. Pur non essendo al top per i postumi dell'infortunio alla caviglia, il Ninja è rimasto in campo un'ora con grande generosità. Un inizio di esperienza in nerazzurro confermata dai guai fisici per l'ex Roma, che deve fare i conti a quanto pare anche con i proverbiali "problemi di cuore". Il motivo ha un nome e cognome: Ginevra Sozzi. Le ultime indiscrezioni raccontano di un feeling tra Nainggolan e la Sozzi, ex di Paulo Dybala, con il matrimonio del centrocampista ex Roma in crisi.

in foto: Ginevra Sozzi, chi è la donna che ha rapito (?) il cuore del ninja Nainggolan (foto da Instagram)

Radja Nainggolan, matrimonio in crisi per colpa di Ginevra Sozzi?

A fare il punto sulla situazione extra-campo di Radja Nainggolan, ci ha pensato il settimanale "Chi". Rivelata la crisi matrimoniale tra Radja Nainggolan e sua moglie Claudia. Il motivo sarebbe legato secondo il giornale al feeling tra il centrocampista dell'Inter e Ginevra Sozzi, ex fiamma di Paulo Dybala. Questo il racconto di Chi: "Il giocatore belga ha deciso: il suo cuore appartiene a Ginevra. L’amicizia tra i due si è trasformata in amore. Peccato che lo sportivo sia sposato con Claudia. Ora sarà battaglia legale per un combattente come Nainggolan".

Chi è Ginevra Sozzi, la ex di Dybala che ha stregato Nainggolan

Chi è Ginevra Sozzi, ex fiamma di Paulo Dybala che ha fatto perdere la testa a Radja Nainggolan. Ginevra è una PR milanese molto nota e seguitissima su Instagram grazie ad un profilo con quasi 30mila followers. E' stata lei ad entrare nella vita del numero 10 della Juventus dopo la conclusione della lunga storia d'amore con Antonella Cavalieri. I due si sono conosciuti a Formentera e dopo un corteggiamento a suon di messaggini hanno intrapreso una brevissima liaison.

Fisico statuario, carnagione scura e fisionomia da ragazza sudamericana Ginevra Sozzi ha stretto un legame d'amicizia con Radja Nainggolan. Un feeling che però si sarebbe trasformato in qualcosa di più grande secondo quanto riportato da Chi, che ha rivelato della crisi del matrimonio del giocatore dell'Inter