Martin Caceres è nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato il ritorno del duttile difensore uruguaiano. Dopo le visite mediche sostenute con successo nei giorni scorsi è arrivata dunque anche la firma sul contratto per il "pelado", poche ore dopo la formalizzazione dell'addio di Medhi Benatia. Massimiliano Allegri potrà dunque contare su una pedina molto utile per la difesa e capace di giocare sia da terzino che da difensore centrale.

Martin Caceres torna alla Juventus, l'ufficialità nelle ultime notizie di calciomercato

Le ultime notizie di calciomercato in casa Juventus raccontano dell'ufficialità del ritorno di Martin Caceres. Questa la nota del club bianconero, divulgata anche attraverso i social network: "E' un gradito ritorno, quello di Martin Caceres, che da oggi è ufficialmente – e nuovamente – un giocatore della Juventus. Per il difensore si tratta della terza esperienza in bianconero, dopo quella nella stagione 2009/10, quando era arrivato in prestito dal Barcellona, e quella dal 2012 al 2016, provenienza Siviglia. Ora torna a Torino nuovamente con la formula del prestito, grazie all'accordo siglato con la Lazio".

Martin Caceres-Juventus, le cifre e la formula dell'operazione di calciomercato

Qual è la formula dell'operazione di calciomercato Martin Caceres-Juventus? Il club bianconero, essendo quotato in Borsa, ha fatto il punto sulle cifre e i dettagli dell'accordo con la la Lazio: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società S.S. Lazio S.p.A. per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jose Martin Caceres Silva a fronte di un corrispettivo di € 0,6 milioni interamente pagabile nella stagione corrente".

Quale numero di maglia per El Pelado Martin Caceres alla Juventus

"El Pelado" (soprannome legato al fatto che la mamma, rasò a zero i capelli di Caceres da bambino) è già a disposizione per Atalanta-Juventus di Coppa Italia. Una buona notizia per Massimiliano Allegri che nelle ultime ore ha perso anche Leonardo Bonucci per infortunio. Quale numero di maglia vestirà Martin Caceres nella sua terza esperienza con la Juventus? Il nazionale uruguaiano nella sua seconda avventura alla Juventus ha portato sulle spalle il 4, un numero che Benatia ha lasciato vacante e potrebbe trovare dunque un nuovo padrone. Anche perché il 22 indossato alla Lazio è occupato in bianconero da Mattia Perin