Mehdi Benatia saluta ufficialmente la Juventus. Il difensore marocchino passa all'Al-Duhail, squadra del Qatar, a titolo definitivo per 8 milioni (pagabili in 2 rate) più 2 di bonus al verificarsi di determinate condizioni contrattuali. Ecco il comunicato della squadra bianconera:

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Al Duhail Sports Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Medhi El Mouttaqui-Benatia per un corrispettivo di € 8 milioni, pagabile in due rate entro ottobre 2019, che potrà incrementarsi sino ad un massimo di € 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali. Tale operazione non genera effetti economici significativi per Juventus.

Benatia ha risposto così al tweet di ringraziamento della Juventus: "Grazie a tutti voi. È stato un immenso piacere! Spero di potere venire a Madrid a tifare per voi questa Juve se lo merita".

Caceres torna per la terza volta alla Juve

Martin Caceres-Juventus: capitolo 3. Il ritorno a sorpresa del difensore uruguagio sostituirà ora il partente Benatia ed è al terzo ritorno in maglia bianconera. Ora la retroguardia della Vecchia Signora fosse composta esattamente dagli stessi giocatori di oggi: Barzagli, Bonucci, Chiellini, Caceres e Rugani. Caceres è a Torino da qualche giorno e, dopo essersi sottoposto agli esami, ha firmato un contratto fino a giugno e percepirà 900.000 euro. La Juventus ha trovato l'intesa con la Lazio sulla base di 600mila euro. Manca solo l'ufficialità.

Christensen e Bruno Alves nel mirino

Nel caso in cui la Juventus dovesse decidere di provare a portare a Torino un altro difensore nella fase finale del calciomercato invernale, i nomi sono due: occhi puntati all'estero con nel mirino sul giovane danese Andreas Christensen, che al Chelsea non trova spazio, e Bruno Alves del Parma, come occasione last minute.