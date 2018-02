Faouzi Ghoulam tonerà in campo a metà aprile. A confermarlo è il professor Mariani che lo ha operato la settimana scorsa dopo la frattura della rotula del ginocchio destro per il terzino algerino. Dopo lo stop di tre mesi e poco più, ecco che il calciatore del Napoli dovrà stare fermo altri due mesi prima di rientrare in gruppo. Una vera batosta per lui e per tutto l'ambiente azzurro che, però, sabato sera si è stretto intorno al suo atleta anche grazie alle maglie che hanno indossato i suoi compagni prima e dopo la gara contro la Lazio.

Non è un momento per gli azzurri e l'infortunio a Vlad Chiriches ne è la dimostrazione: dopo quello che è accaduto a Faouzi Ghoulam, la distrazione al bicipite femorale sinistro per il centrale rumeno non è un buon segnale per i partenopei che dovranno giocare le prossime partite con gli uomini contati nel reparto difensivo.

Mariani: Ghoulam torna a metà aprile.

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi ecco che è arrivata anche la conferma del prof. Pier Paolo Mariani, che ha operato a Villa Stuart il terzino algerino del Napoli, sul ritorno in campo a metà aprile del calciatore azzurro. Il medico che aveva operato Ghoulam per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro ha negato collegamenti con il primo infortunio e ha confermato le tempistiche per il rientro al quotidiano algerino Le Buteur

Faouzi tornerà in campo soltanto a metà aprile. La rottura del legamento e quella della rotula non sono collegate. Sono due infortuni totalmente diversi. Quando ho operato Ghoulam tre mesi e mezzo fa non aveva alcuna lesione alla rotula. È stato un incidente del tutto casuale.

Ghoulam: Scudetto?A Napoli sono superstiziosi.

Qualche giorno fa Faouzi Ghoulam ha rilasciato una lunga intervista proprio a Le Buteur in cui ha parlato dell'esclusione dalla Champions League e dell'obiettivo scudetto

Napoli fuori dalla Champions? Sì certo, è un fallimento! Avevamo i mezzi per andare oltre. E poi un club come il Napoli non può permettersi di saltare un simile risultato, ma penso che siamo stati così concentrati sulla corsa al campionato che siamo finiti per avere meno aggressività e concentrazione in Champions League. Questa competizione non perdona. Scudetto? Questa è una parola che non pronunciamo qui a Napoli perché sono superstiziosi. Io sono un credente, non mi preoccupo, ma rispetto i sostenitori di questo grande club, evito di pronunciarlo nelle mie dichiarazioni.

Milik temporeggia, Sarri lo aspetta.

Il Napoli attende anche Arkadiusz Milik, che è fuori da inizio ottobre, ma dopo quello che è accaduto a Ghoulam si rispetterà fedelmente il piano di rientro senza rischiare nulla. Oggi ne ha parlato anche Maurizio Sarri nella conferenza stampa pre Lipsia e ha detto che rispetterà i tempi dell'attaccante polacco