E' pronto a puntare il dito e ad usare il sarcasmo contro l'ignoranza di alcuni giocatori, ma quando qualcuno mostra cervello e sensibilità si scatena in censurabili proteste. E' il paradosso del tifoso medio italiano che, nelle ultime ore, non ha gradito l'iniziativa di Claudio Marchisio: campione bianconero, dentro e fuori dal campo. Il centrocampista della Juventus, ha infatti attirato su di sé i peggiori commenti del popolo dei social network per un suo messaggio a favore dei rifugiati.

Di fronte a questo dramma, Marchisio ha così aderito alla campagna dell'Alto commissariato Onu e lanciato un messaggio ai suoi tifosi: "Guerre e violenza costringono ogni giorno migliaia di famiglie ad abbandonare le proprie case e ad affrontare pericolosi viaggi alla ricerca di protezione, dignità e un futuro per i propri figli – ha scritto su Instagram – Io credo sia il momento di chiedere ai leader mondiali delle soluzioni concrete e di stare dalla parte dei più deboli. E tu da che parte stai?".

Le critiche dei follower

Apriti cielo. La presa di posizione del centrocampista juventino (condivisa anche da Francesco Totti e da molti altri personaggi famosi) ha così scatenato la reazione dei follower che, nella stragrande maggioranza dei casi, ha risposto con insulti, messaggi critici e con parole razziste. "Visto che hai una casa bella, grande e accogliente, perché non li ospiti tutti da te? Facevi meglio a stare zitto", gli ha scritto un tifoso. "Basta propaganda, avete rotto, visto che sei milionario e stai dalla parte dei rifugiati, dalli a loro i soldi, tu a differenza di molti italiani che fanno la fame li hai", ha continuato invece un follower su Facebook.

"Ma per favore, non ti occupare di cose più grandi di te. Vedi invece di tornare a giocare decentemente, c'è solo ipocrisia nel tuo post". Parole piene di cattiveria, fortunatamente "bilanciate" da messaggi tutt'altro che razzisti di una parte dei suoi sostenitori. "Grazie per questo gesto, fanno sentire meno soli di fronte a tanta ignoranza – gli ha scritto una ragazza – Io la penso come te e mi auguro che un giorno questo paese diventi migliore".