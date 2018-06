Justin Kluivert è un nuovo calciatore della Roma. L'esterno offensivo olandese è stato acquistato dal club giallorosso per 15 milioni più 2,5 di bonus oltre a una percentuale su una futura rivendita: ieri ha completato le visite mediche a Villa Stuart dopo essere stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi a Fiumicino. Questo figlio d'arte dovrà dimostrare quanto di buono ha fatto vedere con la maglia dell'Ajax ma Monchi è riuscito ad assicurarsi uno dei talenti più importanti del panorama europeo.

Mamma lo voleva in Premier, poi la chiamata di Totti…

Secondo quanto rivelato da Paolo Condò al programma "L'originale Calciomercato" su Sky Sport la mamma lo voleva in Premier League a una telefonata tra papà Patrick e Francesco Totti ha sbloccato tutto. L’opera di convincimento dell’ex capitano giallorosso, ormai vero e proprio uomo immagine e parte attiva nelle trattative di mercato, ha dunque dato il via libera alla trattativa portando così il 19enne olandese alla corte di Eusebio Di Francesco.

Quarto ‘giovane' acquisto della Roma

Dopo Coric, Marcano e Cristante, Kluivert è il quarto acquisto di rilievo della Roma: una campagna estiva davvero di grande spessore per Monchi che non sta perdendo tempo e vuole regalare la squadra completa a Eusebio Di Francesco prima del ritiro. L'obiettivo della società giallorossa è quello di svecchiare la rosa, snellendo anche gli ingaggi, e creare una struttura fresca, giovane, che sappia andare ad alta velocità. Le basi ci sono tutte e sulla rosa che si è resa protagonista della bella cavalcata europea ci sono tutte: adesso bisogna capire se uscirà qualcuno o se il direttore sportivo spagnolo andrà a puntare qualche calciatore di esperienza (vedi il colpo Kolarov dello scorso anno) per unirla alla leggerezza dei giovanotti arrivati finora.