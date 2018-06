Ragazzo, spazzola… quando Cristiano Ronaldo è andato dal barbiere (pardon… acconciatore, almeno nel suo caso) ha dato una bella sforbiciata alla chioma riccioluta. Doveva prepararsi per il Mondiale, occorreva un look più aggressivo e ha scelto un look da macho vero che non deve chiedere mai. Nessun taglio particolare, eccezion fatta per un po' di garbo sottolineato da quella sottile sfumatura che fa quasi da spartiacque sulla fronte. Però, quel pizzetto che ha lasciato crescere sul mento non è passato inosservato, complice quell'esultanza che ha mimato la barbetta di capra dopo il gol segnato alla Spagna facendo discutere i tifosi.

Perché quel modo così insolito di celebrare una rete? Non salta più e atterra a gambe divaricate nemmeno fosse un Super Sayan? Non c'entra Messi e nemmeno quel ritratto con una Goat (capra in inglese) che fa da acronimo al ‘più grande di tutti i tempi'. Nessuna vendetta rispetto al periodo poco fortunato della Pulce, solo pura scaramanzia come rivelato dallo stesso CR7 nei giorni scorsi. Tutta colpa di una scommessa fatta con l'amico e compagno di nazionale, Quaresma.

Il giorno prima della gara con la Spagna eravamo in sauna e mi stavo facendo la barba – ha raccontato Ronaldo -. Ho scelto di non tagliarla del tutto e ho promesso che l'avrei tenuta in caso di gol. Ho fatto gol… e quindi adesso non la taglierò più per tutto il Mondiale.

Mistero risolto, quindi, poi c'è stato chi come Marcelo – suo compagno di squadra al Madrid – non ha perso occasione per sfottere il Pallone d'Oro facendo commenti ironici (molto apprezzati dagli utenti) su quel look scelto dal portoghese. "Ma cosa ti hanno combinato sotto il mento?" con tanto di emoticon che hanno suscitato il divertimento dei followers. Come si dice: ride bene, chi ride ultimo… magari Ronaldo farà pelo e contropelo a Marcelo (in campo).