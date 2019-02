Dopo aver confessato il suo debole calcistico per Francesco Totti, e aver postato una foto che lo ritraeva insieme a lui, Marcelo ha nuovamente manifestato la sua ammirazione per la leggendaria bandiera giallorossa attraverso il suo profilo Instagram. Sulla pagina ufficiale del giocatore del Real Madrid, accostato nelle ultime settimane alla Juventus del suo amico Cristiano Ronaldo, è comparsa infatti un'immagine dei due figli del difensore brasiliano: il maggiore con indosso una maglietta della Roma.

L'insolito omaggio che la famiglia di Marcelo ha voluto fare all'ex capitano romanista, non è passato inosservato dalle parti della Capitale dove in molti hanno commentato con un sorriso la fotografia dei due bambini del calciatore dei Blancos. Anche lo stesso Totti è rimasto favorevolmente colpito, al punto che ha deciso di rispondere proprio su Instagram all'amico e collega del Real Madrid.

Il botta e risposta tra Marcelo e Totti

Sotto la didascalia dell'immagine, insieme a molti altri commenti, è infatti comparso anche il messaggio del "Pupone" che ha commentato lo scatto con un "Maglia top, grande", aggiungendo un paio di cuoricini. Un commento che ha generato la risposta di Marcelo: "Idolo! Un abbraccio forte". L'amicizia tra i due è nata in campo e confermata tutte le volte che Roma e Real Madrid si sono affrontate in Champions League.

Come nel febbraio del 2016, quando allo stadio Olimpico la squadra allora allenata da Zidane vinse 2 a 0 ipotecando i quarti di finale. Alla vigilia di quella partita, anche Cristiano Ronaldo dedicò belle parole al giocatore giallorosso: "Francesco Totti? E' davvero impressionante. Dimostra che l'età nel calcio non è importante. Se giochi bene chi se ne frega di quanti anni hai. Il messaggio di Totti è che nel calcio non ci sono limiti. E' uno spot per i bambini".