Marcelo vicino alla Juventus? Sono diversi mesi che il terzino brasiliano del Real Madrid viene accostato ai bianconeri e anche Javier Ribalta, direttore sportivo dello Zenit e grande esperto di mercato, aveva aperto a questo possibile trasferimento. Il laterale campione d'Europa ha parlato di questa situazione, della sua carriera, di Vinicius e del suo futuro in un'intervista a Real Madrid TV. Marcelo non è mai stanco di vincere e le sue parole lo dimostrano: "Ogni partita che vinciamo ci motiva molto di più. Ogni partita finiamo stanchissimi di correre ma con la motivazione della vittoria e dei punti puoi andare sempre avanti…Questo è l'obiettivo" .

In 13 stagioni al Real Madrid il terzino brasiliano ha vinto ben 19 titoli e vuole continuare a lavorare per migliorarsi sempre di più:

Ogni volta che inizia una stagione cancello tutto, come se non avessi alcun titolo, voglio continuare ad aggiungere trofei alla mia carriera. Questa fame, questo desiderio di vincere è la mia motivazione. Ogni stagione voglio continuare a dare il meglio, come sempre, a lottare per migliorarmi. Sono molto felice a Madrid, la gente sa che è casa mia, ho ancora molti anni di contratto, sono molto felice qui, per me è il miglior club del mondo e io voglio giocare nel miglior club del mondo.

Marcelo ha parlato della nuova star brasiliana Vinicius che è approdata quest'estate e di cui si parla un gran bene. Oltre al piccolo incidente nel derby delle squadre B con l'Atletico Madrid, l'ex Flamengo sembra essere ben integrato nella famiglia Real:

Infine Marcelo ha parlato di questo intrigo di mercato che avrebbe dovuto portarlo alla Juventus in questa sessione di mercato o nella prima:

I social network sono un modo in cui le persone cercano di far vedere un po' delle loro vite ma molte cose si nascondono dietro a cose senza senso. Alcuni sono creatori di opinioni e finiscono per dar vita a cose che non ci sono. Ho letto un sacco di sciocchezze ma, come ho detto, sono emozionato come Vinicius, come se avessi 18 anni…rimarrò qui fino alla fine della mia carriera.