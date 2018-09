"Sì, Marcelo può arrivare alla Juventus". Sono queste le parole di Javier Ribalta, attuale direttore sportivo dello Zenit di San Pietroburgo, ruolo che ricopre l'incarico dal 31 luglio e in passato capo scout degli osservatori di Juventus, Milan, Manchester United e Torino. Si tratta di un professionista che conosce il mondo del calcio alla perfezione, le dinamiche del mercato e ai microfoni di Tuttosport ha commentato l'indiscrezione che vorrebbe il terzino brasiliano del Real Madrid, Marcelo, a Torino con la maglia della Juve e Alex Sandro in Spagna tra le fila dei blancos. Secondo Ribalta questo scenario è molto più plausibile rispetto ad altri uomini: "Tra Pogba, Rabiot e Marcelo, il brasiliano è quello che può arrivare più facilmente. I primi due mi sembrano impossibili".

Su Marchisio: L'ho chiamato direttamente

Ribalta ha parlato dell'arrivo allo Zenit di Claudio Marchisio e ha spiegato come ha lavorato per portare l'ex centrocampista della Juventus in Russia:

Non appena il 17 agosto ho saputo che aveva rescisso il suo contratto con la Juve, l'ho chiamato direttamente. Non avevo bisogno di passare attraverso intermediari, l'ho conosciuto durante i cinque anni che ho trascorso alla Juve. Ho capito subito che il progetto lo interessava e lo intrigava, non ho mai pensato che scegliesse un club diverso dallo Zenit.

Su Paratici: Un lavoratore instancabile

Infine Javier Ribalta ha speso delle belle parole ed elogi per il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici: