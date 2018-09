Scene di ordinaria follia. Sui campi di calcio si vedono spesso cose che mai si vorrebbero e ieri è successo esattamente questo in Spagna: nel derby tra il Real Madrid e l'Atletico, finito 2-2, Vinicius Junior dopo un brutto fallo è stato vittima di un morso in testa da parte del difensore dei colchoneros Tachi. Una scena davvero incredibile che ha fatto scattare una piccola rissa in campo tra i giocatori delle due squadre che, però, è subito rientrata: entrambi sono stati sanzionati con il cartellino giallo dall'arbitro ma per il resto del match non sono parsi molto tranquilli.

Il brasiliano è uno degli uomini in vetrina del Real Madrid, che su di lui ha puntato tantissimo, ma prima di inserirlo stabilmente nella squadra A si sta facendo le ossa con il Castilla e i primi frutti già son stati raccolti. A parte questo piccolo incidente, Vinicius è stato un grandissimo protagonista del derby contro l'Atletico Madrid B con una doppietta e tantissime giocate che hanno incantato i presenti e ora i tifosi merengues che già sognano di vederlo al Bernabeu con Bale e Benzema. Un destro angolato da pochi passi e un bolide dalla distanza sotto l'incrocio dei pali hanno rappresentato il biglietto da visita dell'ex Flamengo che scalpita per essere inserito con la prima squadra.

La strategia Real per Vinicius

Questa di far crescere Vinicius Junior nella squadra B è una strategia precisa del Real Madrid per farlo maturare e non metterlo in difficoltà nell'impatto con la Prima squadra e con l'esigente pubblico del Santiago Bernabeu. Il cartellino di Vinicius è stato pagato 45 milioni di euro e, considerando che si tratta di un classe 2000, siamo di fronte ad una cifra incredibile che ha creato tante aspettative intorno al ragazzo brasiliano e ha creato un'attenzione mediatica e delle aspettative elevatissime.