Con il campionato di Serie B già cominciato e a poche ore dal fischio d'inizio del nuovo torneo di Serie A, Marcello Nicchi ha commentato quella che sarà per i direttori di gara una stagione importante. "Stiamo lavorando forte perché è una stagione di grandi aspettative. Gli arbitri di Serie A e serie B sono pronti. Ci avviamo a fare quello che sappiamo fare meglio, ovvero svolgere il nostro compito di garanti delle regole", ha dichiarato il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri nel corso della conferenza stampa che si è svolta nelle scorse ore a Coverciano.

"Il nostro calcio sta riemergendo in modo evidente e siamo contenti di presentare ancora una volta la squadra arbitrale della serie A, capitanata da Nicola Rizzoli, e quella di serie B, guidata da Emidio Morganti. La perfezione è difficile da raggiungere, però siamo molto vicini – ha aggiunto Marcello Nicchi – Sarà un anno importante che sarà contrassegnato dalla tecnologia e dalle nuove regole".

Il sogno di vedere una Frappart "italiana"

"Sul Var ci stiamo lavorando molto e speriamo di poter dare il nostro contributo anche alla serie B. Poi se ci saranno le strutture, dal girone di ritorno ci sarà la Var non più offline". Durante l'incontro di Coverciano con la stampa, al quale erano presenti anche il presidente Gabriele Gravina, e il designatore Nicola Rizzoli, il numero uno degli arbitri ha infine aperto alla possibilità di vedere anche nel nostro campionato una Stephanie Frappart: "Il movimento arbitrale femminile è in crescita pure da noi, mi auguro che avvenga fra due o tre anni. Già adesso arbitrano in Italia più di 1600 donne, per la prima volta ce ne sono 16 in Can D e una in Can C, Marotta della sezione di Saprei. L'obiettivo è vedere entro 2-3 anni una donna arbitro nei nostri massimi campionati".