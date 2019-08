Dopo un'estate di amichevoli e trattative di mercato, la Serie A è pronta a tornare in campo per la prima giornata del nuovo campionato. A dare il via ufficiale al nuovo torneo sarà Parma-Juventus di sabato alle ore 18, mentre sarà il "monday night" di San Siro, tra Inter e Lecce, a mandare in archivio il primo weekend di calcio. In occasione dell'inizio della nuova stagione, l'Associazione Italiana Arbitri, ha dunque diramato le designazioni per la prima giornata del massimo campionato italiano.

Il match del Tardini, che vedrà in campo i gialloblu di D'Aversa e la Juventus campione d'Italia, verrà diretto da Fabio Maresca. Ad aiutare il fischietto napoletano grazie al Var, ci sarà invece Paolo Mazzoleni. Per il primo big match del campionato, ovvero quello del Franchi tra la Fiorentina e il Napoli, è stato invece designato Davide Massa della sezione AIA di Imperia. Nella sala Var ci sarà Paolo Valeri.

Questo il quadro completo delle designazioni

Parma-Juventus (sabato 24, ore 18): Maresca di Napoli

(Valeriani-De Meo; IV uomo Piccinini; Var: Mazzoleni; Avar: Di

Vuolo).

Fiorentina-Napoli (sabato 24, ore 20.45): Massa di Imperia

(Tegoni-Alassio; IV uomo Doveri; Var: Valeri; Avar: Mondin).

Udinese-Milan (domenica, ore 18.00): Pasqua di Tivoli

(Vivenzi-Ranghetti; IV uomo Maggioni; Var: Giacomelli;

Avar: Del Giovane).

Cagliari-Brescia: Abbattista di Molfetta (Paganessi-Bresmes;

IV uomo Illuzzi; Var: Pairetto; Avar: Di Iorio).

Hellas Verona-Bologna: Giua di Pisa (Schenone-Imperiale; IV

uomo Di Martino; Var: Nasca; Avar: Galetto).

Roma-Genoa: Calvarese di Teramo (Liberti-Cecconi; IV uomo

Ros; Var: Fabbri; Avar: Passeri).

Sampdoria-Lazio: Rocchi di Firenze (Meli-Peretti; IV uomo

Serra; Var: Banti; Avar: Tolfo).

Spal-Atalanta: Manganiello di Pinerolo (Rocca-Pagliardini; IV

uomo Baroni; Var: Chiffi; Avar: Lo Cicero).

Torino-Sassuolo: Mariani di Aprilia (Santoro-Baccini; IV uomo

Ghersini; Var: Abisso; Avar: Longo).

Inter-Lecce (lunedì 26, ore 20.45): La Penna di Roma

(Giallatini-Prenna; IV uomo Volpi; Var: Aureliano; Avar:

Fiorito).