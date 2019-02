Dallo spavento al volto sorridente. La foto che Manuel Scavone ha pubblicato sul proprio profilo Instagram spazza via tutte le ansie legate alle condizioni di salute. Quel brutto colpo – fortuito ma violento – rimediato venerdì sera nello scontro di gioco con Beretta dell'Ascoli aveva messo ko il calciatore del Lecce: privo di coscienza, era caduto sul rettangolo verde come corpo morto tra la preoccupazione dei compagni di squadra e del pubblico che ha assistito all'episodio. Subito soccorso e trasportato in ospedale, la sua situazione è apparsa per fortuna meno grave del previsto ma è stato tenuto sotto stretta osservazione per qualche giorno.

Nella giornata di domenica Scavone, 31 anni, è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa: al collo reca ancora un collarino a scopo precauzionale ma nel complesso sta bene. Ed è lui stesso a comunicarlo ai followers, agli amici, ai tifosi e a quanti non gli hanno fatto mancare attestati d'incoraggiamento. Di buon umore, la mezz’ala dei salentini ha trovato il tempo anche per scrivere un messaggio corredato dalla sua immagine nella quale fa il segno della V come vittoria.