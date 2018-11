È stata una mia decisione e non ho nessun rimpianto anche se sapevo che il primo anno non avrei giocato la Champions. Sono tornato per aiutare la squadra a tornare al top. Sono soddisfatto di quello che ho fatto in questi due anni, abbiamo vinto l’Europa League. Certo, dobbiamo fare sempre meglio. Abbiamo giocato bene con il Chelsea quando giochiamo di squadra tutto è più facile. Ultimamente tutti stiamo facendo la nostra parte. Stiamo realizzando di essere al Manchester è stiamo acquisendo fiducia. La stagione è ancora lunga. Voglio vincere trofei e siamo ancora in corsa per farlo.

Paul Pogba è stato uno dei due protagonisti della conferenza stampa pre-gara contro la Juventus. Il centrocampista francese torna a Torino e all'Allianz Stadium da avversario per la prima volta da quando è tornato in Inghilterra e ha parlato della sua scelta di due anni fa. L'ex calciatore della Vecchia Signora si è soffermato anche sul momento del Manchester United e di come possa ancora migliorare la situazione odierna perché la stagione è ancora all'inizio. Come già anticipato, si tratta della prima volta da avversario della Juve di Pogba: con i bianconeri ha passato 4 anni, vincendo 4 scudetti e altrettante Coppe Italia.

Pogba: Con Mou rapporto normale

Pogba ha voluto commentare tutte le polemiche intorno al suo rendimento e al suo rapporto con José Mourinho ma il Polpo ha dichiarato che lui pensa solo a giocare:

È il mio lavoro e cerco di dare sempre il massimo. Gioco e basta, l’allenatore sceglie chi va in campo e chi no, punto a fare sempre il meglio per la squadra. Con Mourinho ho un rapporto normale allenatore giocatore: lui decide, io eseguo.

Pogba: CR7 acquisto importante

Infine, il francese ha parlato dell'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino per vincere la Champions League poco tempo dopo la sua partenza: