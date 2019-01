Dal 2008, anno in cui il ricco sceicco Mansour ha preso le redini del club, il Manchester City si è contraddistinto per l'acquisto di numerosi top player sul calciomercato. Una crescita esponenziale per una squadra che oltre a vincere la Premier, rientra tra i top club del Vecchio Continente e tra le candidate alla vittoria della Champions. Merito di una gestione oculata, che passa anche attraverso le operazioni in uscita, che spesso e volentieri hanno riguardato talenti cresciuti nel nuovo centro sportivo all'avanguardia. Sono stati tanti dunque i calciatori venduti in questi anni dal Manchester City, che si è privato anche di giovani supervalutati, incassando un discreto tesoretto

in foto: Brahim Diaz ceduto al Real

Quanto ha incassato il Manchester City dalle cessioni sul calciomercato

Dal 2008 ad oggi infatti il Manchester City sotto la gestione Mansour si è resa protagonista di cessioni sul mercato per un totale di 137 milioni di sterline incassate, ovvero 150 milioni di euro. Una cifra importante, se si considera come evidenziato da Foxsports.it, che 60 milioni sono arrivati da calciatori che non hanno collezionato nemmeno una presenza in prima squadra. In totale sono 13 i calciatori che hanno salutato il City, facendo sorridere le casse del club ma anche, in alcuni casi, scatenando non pochi rimpianti.

Da Diaz al rimpianto Sancho, chi sono i giovani talenti ceduti dal City

L'ultimo addio è quello di Brahim Diaz che pochi giorni fa è stato ceduto al Real Madrid per 17 milioni di euro (possono salire con i bonus fino a 24). Impossibile dire di no ad un'offerta così importante per un ragazzo quasi ventenne, che finora ha collezionato solo 15 presenze. I Citizens hanno fatto di necessità virtù con la speranza di non provare in futuro rimpianti per un calciatore che ha tutte le carte in regola per diventare un top player del futuro. Rimpianti che sono già fortissimi invece per Jadon Sancho, l'esterno offensivo esploso al Borussia Dortmund. E' stato proprio Guardiola a dare il via libera alla sua cessione per 8 milioni di euro. Adesso il ragazzo ne vale quasi 70 ed è nel mirino di mezza Europa.

La cessione più ricca è quella di Iheanacho

La cessione più costosa del Manchester City resta però quella di Kelechi Iheanacho. L'attaccante 1996 si era già messo in mostra con il City, dopo un Mondiale Under 20 da protagonista con la sua nazionale. Difficile però trovare spazio in un reparto offensivo come quello di Guardiola, ed ecco allora la cessione per 27 milioni di euro al Leicester dove finora ha mostrato a sprazzi il suo talento. Discorso simile per il difensore Denayer sul quale il City sembrava pronto a puntare con decisione, ma finito nel mercato in uscita dopo gli acquisti top di Guardiola. Anche in questo caso, dopo una serie di prestiti ecco la cessione a titolo definitivo al Lione per 10 milioni. Ai saluti anche Rekik ceduto al Marsiglia, Pablo Maffeo, allo Stoccarda, e Angeliño, al PSV. Situazioni che hanno permesso ai diretti interessati di giocare con continuità.

Gli "italiani" ceduti dal Manchester City

Non mancano anche giovani calciatori che abbiamo visto anche in Italia, come per esempio Olivier Ntcham, passato dal Genoa e ceduto a titolo definitivo al Celtic per 5 milioni. E' cresciuto e non poco con la maglia dell'Udinese Seko Fofana, acquistato dai friulani per 3.5 milioni di euro e nel mirino di numerosi club di prima fascia attualmente, Milan compreso. Questi tutti i giovani ceduti: Brahim Diaz (17 milioni – Real Madrid), Kelechi Iheanacho (27 milioni – Leicester), Angus Gunn (12 milioni – Southampton), Enes Unal (14 milioni – Villarreal), Jason Denayer (10 milioni – Lione), Jadon Sancho (8 milioni – Borussia Dortmund), Pablo Maffeo (9 milioni – Stoccarda), Rony Lopes (12 milioni – Monaco), Karim Rekik (5 milioni – OM), Angeliño (5,5 milioni – PSV), Olivier Ntcham (5 milioni – Celtic), Seko Fofana (3,5 milioni – Udinese),Bersant Celina (3 milioni – Swansea)