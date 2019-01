La semifinale di ritorno della Carabao Cup in casa del Burton sarà una formalità per il Manchester City. Una situazione figlia del risultato del match d'andata che ha visto la squadra di Guardiola battere i meno quotati avversari con il perentorio punteggio di 9-0. All'Etihad non c'è stata praticamente mai partita con il City che ha letteralmente passeggiato contro la formazione che milita in Football League One, la terza divisione del calcio inglese. Mattatore della partita Gabriel Jesus, autore di 4 gol. Strada spianata verso la finale per il Manchester City che sfiderà una tra Tottenham e Chelsea (nel match d'andata ad avere la meglio sono stati gli Spurs)

Carabao Cup, Manchester City-Burton 9-0

Quella tra il Burton e il Manchester City era considerata una sfida tra Davide e Golia. In campo la differenza tra la corazzata di Premier League e la squadra di Football League One, la terza divisione del calcio inglese, si è vista tutta. La resistenza dei gialloneri è durata praticamente 5′. A rompere l'equilibrio ci ha pensato Kevin De Bruyne. Il centrocampista offensivo belga ha finalizzato nel migliore dei modi un inserimento con un bel colpo di testa. Una rete che ha spianato la strada ai Citizens che hanno poi allungato con la doppietta di Gabriel Jesus intorno alla mezz'ora.

4 gol di Gabriel Jesus, perla di Zinchenko

Al 37′ tutti in piedi all'Etihad per celebrare il gran gol del giovane talento Zinchenko. Il centrocampista classe 1996 del City ha segnato un grandissimo gol con una pennellata dalla distanza, con il pallone che ha beffato il portiere avversario con una traiettoria a palombella. I padroni di casa non hanno alzato il piede dell'acceleratore e hanno dilagato poi con altri due gol di uno scatenato di Gabriel Jesus, e le reti di Walker (che ha cancellato le critiche per le prestazioni deludenti delle ultime uscite) e di Mahrez. Il discorso per la qualificazione in finale della Carabao Cup è chiuso, con il City destinato a fare passerella sul campo del Burton nel match di ritorno.