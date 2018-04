I quarti di finale di Champions League hanno regalato grandissime emozioni e risultati inaspettati. Oltre alla straordinaria impresa della Roma e alla beffa atroce della Juventus, arrivata a pochi secondi dai tempi supplementari, i tifosi di tutta Europa hanno anche assistito all'uscita di scena della squadra che tutti avevano dato come principale favorita per la vittoria a Kiev: il Manchester City.

Secondo buona parte dei tifosi e della stampa britannica, il principale responsabile dell'inaspettato flop dei "Citizens" sarebbe Pep Guardiola: uscito dal terreno di gioco con 45 minuti di anticipo, dopo l'espulsione rimediata al termine del primo tempo per le proteste contro l'arbitro. Reduce da tre sconfitte consecutive (le due in Champions e il derby con lo United) il tecnico catalano è dunque finito sul banco degli accusati. Il tutto a pochi giorni dalla trasferta di Londra, dove dovrà affrontare il Tottenham.

I capi d'accusa

Uscire dall'Europa che conta, è stato uno smacco difficile da digerire per la società dello sceicco Mansour. La proprietà del Manchester City contava infatti sull'esperienza di Guardiola per conquistare la Champions League: un obiettivo che Aguero e compagni proveranno a centrare dalla prossima stagione. Nel frattempo sale la preoccupazione per i conti della società: in rosso dopo gli investimenti fatti dal 2016.

Come riportato dai tabloid inglesi, fino ad oggi sono stati spesi 528,8 milioni di euro e il disavanzo, al netto delle cessioni, è di 397,85 mln: un passivo che il club imputa direttamente a Guardiola. Deferito dall'Uefa per "condotta impropria" (dopo l'espulsione avrebbe continuato a dare disposizioni alla squadra dalla tribuna), l'ex allenatore del Barcellona è infine sotto accusa anche per gli otto gol incassati nelle ultime tre gare: troppi per chi vuol tentare di vincere la Champions League.