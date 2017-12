Non è chiaro se siamo di fronte ad una rottura concreta ma il rapporto tra Pep Guardiola e Sergio Aguero sembra essere i minimi termini. L'esplosione di Gabriel Jesus e l'impiego con il lumicino potrebbero spingere l'attaccante argentino lontano dal Manchester City a fine stagione.

A riportare la notizia è il quotidiano britannico Mirror che ha fatto riferimento ai rapporti tra il Kun e il tecnico catalano che nelle ultime gare, anche nel derby di Manchester, lo ha relegato in panchina per far posto al giovane brasiliano.

Aguero-Guardiola: il rapporto è esploso?

Sergio Aguero ha un contratto con il Manchester City fino al 2019 ed è nella parte migliore della sua carriera. Ha acquisito esperienza e grazie alle sue capacità è diventato il capocannoniere di tutti i tempi del City dopo sette anni in Premier League. El Kun non ha preso bene la sostituzione di Guardiola nell'ultimo turno di campionato contro il Tottenham al 55′, che dopo essersi accomodato in panchina ha gettato i guanti a terra con un certo fastidio. Il tecnico catalano ha sempre tenuto a precisare che non ha alcun problema con il giocatore che resta centrale nel suo scacchiere tattico ma l'umore dell'argentino sembra essere diverso.

Alexis Sanchez obiettivo del City per giugno.

Dopo un inizio di stagione in cui le cose sembravano funzionare alla grande tra i due, le incomprensioni sono venute sempre più a galla e, secondo il The Mirror, potrebbe arrivare il divorzio a fine stagione. Il mercato non si ferma mai e sembra che il City sia sempre più interessato a portare all'Etihad Alexis Sanchez, in scadenza di contratto con l'Arsenal. Il jolly offensivo cileno è stato cercato già lo scorso agosto ma non è arrivato alla corte di Pep perché i Gunners nono riusciti a trovare un sostituto all'altezza.