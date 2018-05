Jorginho e Riyad Mahrez: sono questi i due nomi principali sul taccuino di Pep Guardiola e il tecnico catalano ha tutta l'intesine di portarli all'Etihad Stadium per rinforzare il suo Manchester City. A riportare queste notizie è il Daily Mail, secondo cui la dirigenza Citizens avrebbe messo sul piatto 110 milioni di sterline, ovvero 125 milioni di euro, per assicurarsi il centrocampista italo-brasiliano del Napoli, valutato sui 55-60 milioni di euro; e l'esterno offensivo algerino del Leicester, 65-70 milioni di euro.

Non è notizia nuova che il Manchester City sia interessato a Jorginho: in questi anni il brasiliano è stato un elemento inamovibile del centrocampo partenopeo ma per privarsene a richiesta del club di Aurelio De Laurentiis si aggirerebbe sui 60 milioni. Per quanto riguarda Mahrez, dopo essere andato vicino a prenderlo a gennaio, il Manchester City tenterà nuovamente un assalto all'algerino nel prossimo mercato estivo: i Citizens erano pronti a chiudere sulla base di 50 milioni di sterline lo scorso inverno ma, probabilmente, questa sarà la cifra dal quale ripartire per chiudere l'affare.

Guardiola: Uno-due acquisti e spero resti Aguero

Il manager della squadra campione d'Inghilterra ha escluso una campagna acquisti faraonica come quella della scorsa estate e ha affermato che i Citizens proveranno a fare due colpi importanti:

Non faremo molte cose Forse c'è qualche giocatore scontento perché non gioca molto e vuole andare via, ma lo scorso anno abbiamo fatto un investimento massiccio perché c'era da ringiovanire la rosa, adesso basta solo qualche ritocco, visto anche che Yaya Touré andrà via, uno o forse due acquisti, non so.

Infine sulle voci che danno l'Atletico Madrid su Sergio Aguero, Pep Guardiola ha commentato così: