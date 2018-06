Lasciate ai bambini i sogni e la fantasia e vi solleveranno il mondo. Lo renderanno più bello e colorato. A leggere la storia di Pedro, bambino di 8 anni che vive a Bauru, nello Stato di San Paolo in Brasile, sembra quasi di ascoltare la canzone di Toquinho, Aquarela. Nell'anno del Mondiale in Russia quel ragazzino che non ha abbastanza soldi per permettersi l'album delle figurine e le bustine contenenti gli adesivi dei campioni ha deciso di farne uno proprio. Lo stipendio da cassiera della madre Gleice serve a cose più importanti… comprare quelle cose è un lusso che chi sa quant'è duro il mestiere di sopravvivere non può permettersi.

E allora Pedro s'è armato di buona volontà, tanta pazienza, un pizzico di bravura e altrettanto d'ingegno, colpo d'occhio e mano ferma, e ha disegnato la collezione personale di icone con le caricature dei calciatori (126 sulle 682 complessive). Le celebri ‘figu' della Coppa in Russia hanno occupato le sue giornate e adesso, sorridente, mostra Casemiro, Marcelo, Thiago Silva e Neymar… tutte le stelle della Seleçao che agli occhi di quel ragazzino hanno un valore immenso.

Una storia bellissima, di quelle scalda il cuore per la semplicità e il messaggio, i valori che trasmette. L'ha raccontata e diffusa sui social network la testata messicana ‘Plano Informativo' e sono bastati pochi retweet per alimentare il tam tam della notizia. Il logo del Mondiale, la sagoma dei giocatori, il nome in calce, le sfumature di colore ricavate a matita scandiscono il candore di Pedro e di un'esperienza divenuta a tal punto virale da attirare l'attenzione della sede della Panini che, attraverso un messaggio pubblicato su Twitter, ha promesso al bimbo una gradita sorpresa: "Siamo in contatto con la nostra filiale in Brasile", corredando così l'appello affinché chiunque conosca Pedro lo aiuti a mettersi in contatto con l'azienda che – quasi sicuramente – gli regalerà un album vero e un bel pacco di figurine come premio per la grande forza d'animo mostrata.