Maledetto 4-2-4, contro la Spagna avessimo giocato come la Russia oggi saremmo ai Mondiali

L’eliminazione delle Furie Rosse agli ottavi di finale aumenta il rimpianto azzurro di non essere arrivati a Russia 2018. Se nella sfida di Madrid, l’Italia si fosse presentata senza tanta baldanza tattica e avesse messo in campo una squadra umile, attenta e dedita al sacrificio, i Mondiali non sarebbero rimasti un sogno.