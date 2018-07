Pep Guardiola potrà contare anche su Riyad Mahrez nella batteria di centrocampisti offensivi del suo Manchester City. Le ultime notizie di calciomercato provenienti dall'Inghilterra raccontano di un accordo raggiunto tra il club che ha trionfato nell'ultima Premier e la stella algerina ormai pronta all'addio al Leicester. Potrebbe essere questione di ore e poi il classe 1991 si legherà ufficialmente al City con la classica procedura delle visite mediche e la successiva firma sul contratto.

Mahrez-Manchester City, nelle ultime notizie di calciomercato l'accordo con il Leicester

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese e in particolare da Sky Sports UK, il Manchester City dopo settimane di trattative avrebbe trovato con il Leicester l'accordo per il duttile centrocampista offensivo. L'operazione è ormai cosa fatta e il calciatore algerino è atteso nel quartier generale della formazione di Pep Guardiola per le visite mediche. A far pensare ad un addio imminente era stata anche l'assenza di Mahrez nel ritiro estivo delle Foxes lo scorso lunedì, giustificato con un presunto permesso concesso fino al 7 luglio.

Mahrez al Manchester City, le cifre dell'operazione

Sono state fornite ulteriori indiscrezioni sulle cifre dell'operazione di calciomercato che dovrebbe portare Mahrez al Manchester City. La stessa si dovrebbe chiudere sulla base di un investimento da 60 milioni di sterline per il classe 1991, ovvero circa 68 milioni di euro. Tutti contenti dunque: il City che nonostante una cifra importante potrà contare su un calciatore che vanta numeri importanti, il Leicester che incassa un tesoretto prezioso per un calciatore che da tempo aveva chiesto la cessione.

in foto: Foto Whoscored.com

Come giocherà il Manchester City con Mahrez

Con l'innesto di Mahrez, Pep Guardiola potrà contare su un innesto di grande qualità per il suo reparto offensivo. Doti tecniche e di palleggio importanti per un calciatore che fa della duttilità anche uno dei suoi punti di forza capace di giocare su entrambe le corsie offensive e anche nelle vesti di trequartista. Con lui Guardiola disporrà di un altra pedina di raccordo tra centrocampo e attacco. Il tutto con l'obiettivo di riportare il ragazzo sugli standard di prestazione della stagione di grazia 2015-2016 quando si rivelò fondamentale per la storica vittoria della Premier.