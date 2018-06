Dopo diversi tentativi provati lo scorso inverno la telenovela che vede protagonisti il Manchester City e Riyad Mahrez sembra essere giunta al termine perché il calciatore algerino, a meno di colpi di scende dell'ultimo minuto, questa volta si trasferirà davvero alla corte di Pep Guardiola e al Leicester andrà una cifra intorno agli 85 milioni di euro, nuovo record per i Citizens. In Inghilterra non hanno più dubbi e per The Sun e il Daily Mirror manca solo l'ufficialità e il Leicester, che dal canto suo a gennaio ha evitato che il suo gioiello gli venisse portato via con momenti di alta tensione, ha ceduto alla volontà del calciatore e si consolerà con 75 milioni di sterline (oltre 85 milioni di euro al cambio attuale). Se le cifre saranno confermate il fantasista algerino, uno dei protagonisti della stagione trionfale delle Foxes con Claudio Ranieri, diventerà l'acquisto più caro della storia dei Citizens battendo il precedente primato che apparteneva dal 2015 a Kevin De Bruyne, pagato ai tempi 75 milioni di euro.

in foto: La scheda di Mahrez. (wyscout.com)

Seri è l'alternativa a Jorginho

Intanto è stato individuata l'alternativa a Jorginho se il Napoli dovesse continuare a chiedere cifre importanti per il mediano italo-brasilaino: si tratta di Jean Michael Seri del Nizza, valutato 30 milioni. Guardiola non ha mai nascosto che il suo desiderio più grande è quello di avere l'italo-brasiliano in rosa ma il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, tiene duro sul prezzo e non ha nessuna intenzione di fare sconti. Questo lungo tira e molla delle scorse settimane sembra aver stufato il tecnico spagnolo e la dirigenza del club inglese che starebbe già intavolando una trattativa con il Nizza per Seri: la sua valutazione è più bassa di quella del numero 8 del Napoli ma non è, chiaramente, lo stesso calciatore. Vedremo come si svilupperanno le trattative nelle prossime ore.