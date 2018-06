L’Inghilterra con il roboante 6-1 rifilato a Panama ha ottenuto la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. La dea bendata ha regalato un girone morbido alla squadra di Southgate, che è stata brava ad approfittarne, gli inglesi sono tornati agli ottavi dopo otto anni, con la possibilità di farlo anche da primi del raggruppamento. Protagonisti sono stati il difensore Stones, autore di una doppietta, Lingard, a segno con una magia, e Harry Kane, che con la tripletta siglata è diventato il capocannoniere del Mondiale di Russia. Ma in copertina è finito anche un altro difensore: Harry Maguire.

Questo ventiseienne centrale del Leicester si è preso la prima pagina non per quello che ha fatto in campo, anche se ha soffiato il posto a due giocatori molto più esperti come Cahill e Phil Jones, ma perché alla fine del match con Panama ha postato sul suo profilo Twitter una foto ai suoi amici di sempre, con loro aveva seguito pure Euro 2016. Ma due anni fa Maguire era solamente un tifoso dell’Inghilterra, adesso invece è uno dei titolari della nazionale dei Tre Leoni in un Mondiale.

Una storia splendida quella di Maguire che due anni fa quando faticava a trovare spazio nell’Hull City decise di partire alla volta della Francia con gli amici di sempre e con loro tifò per la nazionale, che era abbastanza diversa da quella attuale. Adesso il centrale delle ‘Foxes’ in Russia è volato con la nazionale, ma i suoi amici non lo hanno voluto abbandonare, sono andati a Nizhny Novgorod e hanno assistito al match con Panama e dopo il 6-1 all’Inghilterra tutti assieme, anche con Maguire, hanno effettuato una foto ricordo. Il giocatore le ha postate entrambe su Twitter, una a fianco all’altra. Tutti hanno la stessa posizione, tutti sono sorridenti. Quel post e quelle foto hanno fatto il giro del web.