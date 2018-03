"Non so se il mio futuro sarà in campo o dietro una scrivania, non ho ancora deciso se intraprendere la strada da allenatore o quella da dirigente". A distanza di mesi dalle sue dichiarazioni del marzo scorso, Raul Gonzalez Blanco pare aver preso una decisione definitiva. L'ex attaccante e capitano del Real Madrid e della nazionale spagnola, nei prossimi mesi prenderà infatti il tesserino da allenatore ed inizierà a guidare la "Juvenil B" del club di Florentino Perez.

Una notizia rilanciata dal quotidiano spagnolo "Marca", che ha raccontato come il 40enne ex giocatore di Real, Schalke 04, Al-Saad e New York Cosmos, stia già accompagnando la prima squadra in alcune trasferte e sia spesso presente a bordo campo durante gli allenamenti di Zinedine Zidane. Rientrato a Madrid nella scorsa estate, Raul sta dunque trascorrendo le sue giornate a rivedere le partite, studiare la tattica e prepararsi a quella che sarà la sua nuova carriera da "entrenador".

In difesa di Zidane

Appena preso il patentino, Raul sarà dunque alla guida della squadra giovanile, allenata attualmente da Alvaro Benito: suo ex compagno nella scuola calcio madrilena e in prima squadra che, dopo l'arrivo di Raul, passerà ad allenare la "Juvenil A". Dopo la grande esperienza di Zinedine Zidane, un'altra bandiera dei "Blancos" è pronta quindi a sedersi in panchina e a tentare la scalata verso la prima squadra. Un exploit che è riuscito allo stesso tecnico francese, al quale è servita la gavetta fatta a fianco di Carlo Ancelotti.

Recentemente intervistato da RMC Sport, proprio Raul ha preso le difese dell'attuale allenatore transalpino: "Zidane ha vinto tanto ed è il migliore tecnico per il Real Madrid – ha spiegato l'ex attaccante – Non credo che il ciclo del Real Madrid sia terminato: la stagione è strana, siamo lontano dalla vetta della Liga, ma c’è la Champions League e lì possiamo fare bene". Dalle parti di Torino, ovviamente, tutti i tifosi bianconeri si augurano il contrario.