Jorge González Sanz, figlio maggiore dell'ex giocatore del Real Madrid Raul Gonzalez Blanco e Mamen Sanz, ha compiuto 18 anni qualche giorno fa e la famiglia, con la collaborazione degli amici, ha organizzato per lui una festa a sorpresa per festeggiare il suo approdo nell'età adulta. Il primogenito del leggendario ‘numero 7', che somiglia tantissimo a suo padre, ha pubblicato attraverso le Instagram Stories delle immagini della serata e in una di esse appare in posa con i suoi genitori e la torta il suo 18° compleanno molto felice. Non potrebbe essere altrimenti dal momento che il giovane ha ricevuto un "regalazo" da parte dei suoi genitori.

Jorge è il maggiore di cinque fratelli Hugo, 16 anni, i gemelli Mateo e Hector di 11 e Maria di 7. Dopo aver vissuto in Germania, Qatar e a New York, tutti paesi dove ha lavorato il padre, la famiglia di Raul è tornata a Madrid dove l'ex calciatore ora ricopre la carica di addetto nella Direccion General del club merengue.

Tale padre tale figlio?

Il giovane Jorge ha seguito le orme del padre e gioca a calcio fin da quando era piccolo: durante la permanenza negli States ha giocato per i Rams, la squadra dell'istituto di Fordham, mentre attualmente gioca con la squadra giovanile del SEK.

Un'Audi da 60mila euro per Jorge.

L'ex calciatore del Real ha voluto rendere speciale quest'occasione per il figlio e gli ha regalato nientemeno che un'automobile: Raùl ha voluto omaggiare Jorge con un'Audi RS 3 Sportback, valutata oltre 60.000 euro, e con una maglia del Real Madrid firmata da tutti i giocatori della squadra. Qualche spicciolo e poco più.