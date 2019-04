L'entrata di Heerkens su Hirving Lozano è stata durissima. Un tackle scomposto, in ritardo, di quelli che ti spaccano la gamba e poi ti lasciano fuori a lungo. E' successo nella gara di Eredivise giocata tra il Psv Eindhoven, club nel quale milita l'attaccante messicano, e il Willem II. E dall'Italia alla dirigenza del Napoli è gelato il sangue nelle vene, considerato il grande interesse mostrato per il calciatore individuato quale possibile rinforzo per giugno. Un brutto infortunio che mette fine in maniera anticipata alla stagione dell'ala sinistra, costretto ad abbandonare il campo per il dolore e per il colpo ricevuto al ginocchio destro, rimasto letteralmente incastrato tra le gambe dell'avversario.

Cosa si è fatto Lozano

La dinamica dell'azione, il trauma e più ancora la torsione innaturale dell'articolazione non lasciano presagire nulla di buono e il timore che Lozano possa aver subito una grave lesione è alto. Lo staff medico che lo ha soccorso in campo, gli ha massaggiato il ginocchio e provato a valutare sul posto l'entità dell'infotunio ma ha intuito che il danno potesse essere abbastanza grave. Con ogni probabilità dovrà saltare anche la convocazione con il Messico per l'edizione della Copa America che si disputerà la prossima estate.

Il video dell'infortunio di Lozano

Le parole del tecnico del Psv, l'ex milanista Mark van Bommel, non dissolvono la preoccupazione per le condizioni di Lozano: attenderà l'esito degli esami che verranno svolti in queste ore ma il sospetto che il giocatore si sia fatto molto male (come si evince anche dalle immagini video) è un cattivo pensiero che ronda in testa.

A gennaio scorso un altro infortunio preoccupante

E' la seconda volta in questa stagione che Lozano ha abbandonato il campo per infortunio e in barella. Contro Groningen, il 26 gennaio scorso, l'esterno d'attacco del Psv finì all'ospedale per un colpo alla testa dopo uno scontro di gioco. Venne sottoposto a esami diagnostici che, per fortuna, non rilevarono problemi preoccupanti e tornò a disposizione il 10 febbraio contro l'Utrecht.

Stagione positiva, i numeri di Lozano tra Serie A e Champions

Nonostante tutto, la stagione dell'ala messicana è stata molto positiva: 29 match giocati in campionato scanditi da 17 gol e 11 assit (cifre molto simili a quelle del torneo scorso); 8 presenze e 4 gol tra preliminari di Champions e fase a gironi (il Psv era inserito in quello dell'Inter e fu il giustiziere dei nerazzurri San Siro).