Zlatan Ibrahimovic è un calcaitore del Los Angeles Galaxy. Lo svedese si è presnetato alla sua nuova squadra con un video in cui si alterna con un leone e termina con la frase: "Los Angeles, welcome to Zlatan". I Galaxy si augurano di poterlo vedere in campo già il 31 marzo, in occasione del derby con il Los Angeles FC. Improbabile che possa debuttare tra due giorni in Canada contro i Vancouver Whitecaps. Sullo shop online del club statunitense è già scoppiata la mania per Zlatan: la maglia, numero 9, che indosserà l'ex Red Devils, è già in vendita in più versioni. L'annuncio è stato accompagnato con l'hashtag #zLAtan, dove il nome di Ibrahimovic si fonde con la sigla della città degli angeli. Questo è il comunicato con cui la squadra americana ha annunciato, ufficialmente, l'arrivo di Ibracadabra negli States:

Il LA Galaxy ha annunciato oggi che l'attaccante Zlatan Ibrahimović è entrato a far parte del club. L'attaccante svedese si unisce ai cinque volte campione della MLS Cup dopo una carriera decorata a livello internazionale e in tutta Europa, dove ha recitato per l'Ajax, la Juventus, l'Inter, il Barcellona, il Milan, il Paris Saint-Germain, il Manchester United e la Svezia accumulando oltre 450 goal tra club e nazionale.

Il campione svedese, che ha rescisso nelle ultime ore il contratto con il Manchester United, ha comprato una pagina pubblicitaria sul quotidiano LA Times della città degli Oscar: "Cara Los Angeles, prego". I soliti modi sobri, pacati e tranquilli a cui Ibrahimovic ci ha abituati nel corso degli anni adesso prenderanno piede anche negli States.