Alla fine potrebbe andare laddove si diceva che sarebbe andato da un anno a questa parte: ai Los Angeles Galaxy. Lo stesso club che lo aveva contattato e che gli aveva offerto un ingaggio sicuro ai tempi della riabilitazione per la rottura del crociato. Zlatan Ibrahimovic, malgrado abbia provato fino alla fine a giocarsi le proprie chance nel Manchester United, non è mai più riuscito a tornare l'esorbitante attaccante di prima dello stop. Non entrando più regolarmente nel progetto di Mourinho e accettando un finale di carriera differente dal previsto.

Mai più come prima dell'infortunio

Dopotutto ha 36 anni e ha subito un infortunio tra i più gravi in assoluto per un calciatore. Malgrado una rieducazione svolta al meglio e una tempra inossidabile anche lo svedese ha dovuto cedere agli eventi e ripresentarsi come un calciatore ‘normale', senza riuscire più a fare la differenza in campo. Tanto che adesso è tornata alla carica la società statunitense.

Mourinho d'accordo all'addio

Il calciatore svedese potrebbe sbarcare dunque nella MLS, dove ad accoglierlo ci sono i Los Angeles Galaxy il club che già in passato si era fatto avanti. Anche José Mourinho, che ha sempre stimato e difeso Ibrahimovic, ha dato il suo benestare, dato che ormai lo svedese è praticamente fuori dall'attacco.

Stagione maledetta 7 gare, 1 gol

In questa stagione Ibrahimovic ha giocato davvero poco: solamente cinque gare di Premier League, una di Champions e una di Coppa di Lega, dove ha siglato anche il suo unico goal dell'annata. Adesso per Ibra potrebbe profilarsi una nuova stimolante avventura, cambiando ancora una volta campionato nella speranza di un migliore impiego.

Risoluzione consensuale

Oltre a Mourinho anche il Manchester United non si opporrebbe: il contratto attuale è di solo una stagione ma la risoluzione avverrebbe in modo consensuale, per il bene di tutti. E in America, con un campionato qualitativamente inferiore, lo svedese potrebbe ritornare a spostare gli equilibri in campo come ai vecchi tempi