Le strade di Zlatan ibrahimovic e del Manchester United si separano ufficialmente. Con un comunicato postato sul sito ufficiale e sui propri profili social i Red Devils annunciano con effetto immediato l’addio dello svedese, che con ogni probabilità firmerà presto con i Los Angeles Galaxy. Quest’anno ha giocato pochissimo lo svedese con Mourinho, con cui ha vinto tre trofei nella scorsa stagione.

Il Manchester United conferma che il club e Zlatan Ibrahimovic hanno trovato un accordo per la rescissione del contratto. Il giocatore lascerà i Red Devils con effetto immediato. Tutti noi vogliamo ringraziare Zlatan per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il suo futuro.