Pensi che il Betis possa arrivare prima del Siviglia in Liga?

Questa fu una delle prime domande che in conferenza stampa qualche settimana fa a Vincenzo Montella, ex allenatore del Siviglia, che con molta franchezza rispose: "Non é una possibilità". Il tecnico italiano, nonostante l'approdo ai quarti di Champions League e la finale di Copa del Rey, è stato licenziato dal club andaluso e il Betis è arrivato al sesto posto, dietro al Villarreal di un punto e davanti al Siviglia di due: una situazione che ha fatto esplodere l'ironia dei fan del club Verdiblancos con nei confronti degli eterni rivali e del loro ex tecnico.

"Montella, con te tutto è iniziato": questa è la t-shirt che i fan del Betis hanno prodotto e messo in commercio per ricordare la dichiarazione del tecnico napoletano in merito al derby tra le due squadre di Siviglia per il dominio cittadino e per un miglior piazzamento in classifica. Il derby è derby, sempre.

Per Vincenzo Montella non è stata una grandissima stagione perché dopo l'esonero al Milan è arrivato quello al Siviglia: lo sfottò dei tifosi del Betis è nato dalla sua dichiarazione e perché la prima partita del suo corso andaluso fu proprio il derby perso 5-3 dall'ex Aeroplanino. Subito dopo si è concretizzato il sorpasso in classifica e ormai l'ex allenatore di Roma, Catania, Fiorentina e Sampdoria è un idolo dalle parti del Benito Villamarín. Una stagione da incorniciare per la squadra di Quique Setien che, nonostante abbia chiuso con una sconfitta in casa del Leganes per 3-2, ha raggiunto la qualificazione in Europa dopo quattro anni in cui è passato anche per la Segunda Division. Un cammino che ha fatto stropicciare gli occhi a chi segue con frequenza la Liga e a chi ne ha sentito parlare e dopo ha cominciato a seguire le sorti del Los Beticos.